Mabel Cartagena envió fuerte respuesta a usuario que indagó sobre su personal de limpieza

Mabel Cartagena se animó a interactuar con sus fans a través de Instagram , allí les dio la posibilidad de elegir las imágenes que aparecerían en sus próximas historias y durante la dinámica un internauta le pidió que exhibiera su personal de limpieza, suponiendo que se trataba de un numeroso grupo de personas. La empresaria no tuvo problema en responderle y a la vez hacer un llamado a su comunidad para dejar de lado los prejuicios.

La presentadora tomó como ejemplo a Annie Méndez, Kristy Wick y Farah Merhi, tres famosas más que sienten gusto por la decoración y la limpieza y que no tienen un "ejército de empleados", para explicarle a los usuarios de la red que las figuras públicas también son capaces de realizar por su propia cuenta los quehaceres del hogar.

"No tengo empleada interna y jamás he negado que tengo ayuda, por supuesto que la tengo y viene por días, pero yo Mabel Cartagena me derrito por limpiar y ordenar. El ser reconocidas así sea por 10 personas no nos convierte ni en brutas, ni incapaces de doblar unas sábanas", escribió en una instastorie.

Finalmente, la empresaria aseguró que se refirió al tema con amor, pues no le gusta discutir. Asimismo resaltó que está bien sentirse a gusto con las tareas del hogar y de la misma forma, no querer hacerlas, pues las personas son diferentes y no necesitan imitar a nadie para ser aceptadas.