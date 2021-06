Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelan detalles de su intimidad en dinámica en redes

Desde que anunciaron su noviazgo, Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno se convirtieron en una de las parejas más seguidas y controvertidas de la farándula nacional, es por esto que sus millones de seguidores en redes sociales siempre buscan estar al tanto de cada uno de los detalles de su relación.

Cumpliendo con el deseo de sus más de 15 millones de seguidores, la famosa youtuber realizó por medio de su cuenta de Instagram la dinámica de ‘Verdad o reto’, en la que en compañía del cantante se atrevieron a hacer intimas confesiones.

La dinámica inició con candentes preguntas por parte de los internautas, una de ellas le pedida al cantante revelar cómo era su pareja en la intimidad o de lo contrario la paisa debía besar a uno de sus amigos.

De inmediato Bueno respondió: “Muy fácil… les voy a resumir con este dicho, una mujer debe ser una dama en la calle y una… en la cama”.

Publicidad



Otra de las preguntas hacia referencia a Jessica Cediel , exnovia dedal cantante caleño en la que le preguntaron qué sintió a ver a la modelo junto a su actual pareja y mamá de su hijo.

“¿Qué sentiste al ver a Luisa con Jessica? o prefieres comerte una cebolla”, fue la verdad o reto de uno de sus seguidores.

Aunque en un principio el caleño pidió de manera jocosa el caleño que le pasaran una cebolla, luego terminó respondiendo: “Es muy fácil, no sentí nada. Es una muy buena amiga, Luisa ya la había conocido por teléfono y se dio la oportunidad de que viniera a conocer al niño. Me sentí como buenos amigo y halagado por los hombres que me decían que soy un campeón”, indicó.