Luisa Fernanda W habló del tatuaje que se hizo tras la muerte de Legarda y fue criticada

Luisa Fernanda W fue elogiada en redes sociales, luego de explicar cómo ha logrado que su pasado no afecte su vida en la actualidad, pero los comentarios positivos se convirtieron rápidamente en críticas, gracias a las declaraciones que dio en su cuenta de Instagram sobre uno de sus tantos tatuajes.

La paisa realizó una ronda de preguntas y uno de sus seguidores se atrevió a indagar sobre la palabra "Lega" que lleva marcada en su piel y fue entonces cuando estalló la polémica.

"Verdad o falso", escribió la creadora de contenido digital en una de sus 'instastories', invitando a sus fans a exponer allí sus inquietudes para resolverlas posteriormente. Durante la actividad se encargó de aclarar que uno de los tatuajes que se realizó luego de la inesperada muerte de Fabio Legarda tiene un significado en concreto y sus palabras generaron revuelo.

"Mi tatuaje que dice Lega: significa legado. Cada vez que me siento frustrada ese tatto me recuerda que estoy viva y que debo continuar con mis propósitos", afirmó la influencer, antes de que una usuaria de la red cuestionara su respuesta. "Oye qué embarrada que digas que tu tatto es otra cosa, fue por Legarda no pasa nada si lo dices", expresó la internauta.

La mamá de Máximo no guardó silencio ante las críticas, por el contrario, se tomó el tiempo de explicar que su expareja no fue el único motivo que la llevó a tatuarse esa palabra y también aseguró que no volverá a tocar el tema. "A partir de hoy no les vuelo a responder este tipo de preguntas. También le pido disculpas a mi familia porque siento que hablar de estas cosas en público no es necesario", sentenció.