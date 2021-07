Lucy Vives sorprende con contundente mensaje y habla de su gusto por las mujeres

Lucy Vives , hija del cantante colombiano Carlos Vives como fruto de la relación con su exesposa Herlinda Gómez, es una joven graduada como Filósofa en la universidad de Chicago Loyola y quien ha ganado popularidad en redes sociales por defender los derechos de las mujeres y su profesión como modelo, sorprendió a sus seguidores luego de publicar un video en la popular red social TikTok donde revela su orientación sexual, además de enviar un contundente mensaje que dejó especialmente a los hombres que comentan de manera indebida su gusto por las mujeres.

En el clip Vives hace referencia a las ocasiones en que le ha manifestado a otros chicos que hace parte de la comunidad LGBTIQ+, recibiendo comentarios como “Y a mí no me invitas”, “Entonces odias a los hombres”, a lo que ella responde “No”.

La modelo también expresó su incomodidad con las personas que no le creían que al preferir las relaciones con otras mujeres posara para revistas, pues según ellos son exclusivas para el público masculino, manifestando que esto solo lo hacia para escribir sobre la opresión que viven las mujeres día a día.

“Lo hice para poder escribir sobre la opresión de la mujer en un medio masculino”, explicó la hija del samario.

Aunque la joven de 25 años ya había hecho público su gusto por las mujeres en el año 2017, al compartir una instantánea besándose con Lauren Jauregui, integrante de la girl band Fifth Harmony, está vez quiso dejarle claro a todos sus seguidores que no tiene interés en sostener relaciones amorosas con hombres, resaltando que no tiene ningún resentimiento hacia ellos y es simplemente su elección.

El tiktok ya supera los más de 28 mil likes y cientos de comentarios de mujeres que como ella buscan visibilizar y dejar de lado el machismo y la opresión.