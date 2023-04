Lowe León habría confirmado ser el padre de Adhara, la hija de Andrea Valdiri

La polémica entre la separación del cantante Lowe León y la influenciadora Andrea Valdiri tomó fuerza y fue bastante comentada en redes sociales luego de que la barranquillera quedó embarazada en 2021 del cantante y no volvió a tener contacto con él.

Debido a esto, la modelo había dicho en varias ocasiones que Lowe no aceptaba su responsabilidad como papá, hasta que él mismo salió a decir que estaba preparando un caso legal para pelear por la paternidad de la bebé.

Te puede interesar: Andrea Valdiri y Lowe León le habrían practicado la prueba de ADN a Adhara

En septiembre de 2022 y junto a su abogado, Mauricio Cuello, León dio a conocer la noticia en sus redes sociales de que ya un juez había solicitado como obligación realizar una prueba de paternidad: "Este trámite judicial apenas está iniciando, muy pronto tendré el gusto de darles la noticia a todos los colombianos de que mi cliente estará disfrutando con su pequeña hija".

Luego del anuncio no se volvió a tocar el tema, aunque varios medios colombianos confirmaban que los resultados eran positivos, demostrando que sí era su hija. Por medio de un en vivo que realizó el 2 de abril de 2023, León habló sobre la situación.

Publicidad

Afirmó que Adhara sí es su hija biológica y que pedía respeto: "Hay temas que no puedo hablar porque está una menor de edad de por medio, pero yo les voy a decir una vaina, me hacen el favor y respetan al padre".

"Ya con eso les dije todo, me hacen el favor y me respetan, si no voy y digo allá para que los ajuicien… mi reina hermosa que algún día tendré la fortuna de tenerla a mi lado y cargarla, aquí la voy a tener conmigo", expresó el cantante.

Dijo también que él no perdía la esperanza de estar junto a ella, dado que es un derecho que nadie le puede quitar: "Esto es algo que nunca nadie me lo van a quitar, aunque lo que sea que haya pasado, pero es mejor no opinar".

Publicidad

"Nadie sabe lo que siento en mi corazón y lo que significan mis hijos para mi vida", concluyó el intérprete de 'No vuelvo contigo', quien está casado con Liceth Córdoba y tienen un hijo.

Conoce más: Andrea Valdiri tuvo un percance en moto durante el cumpleaños de su hija Isabella

Aunque la bailarina y generadora de contenido no ha salido a confirmar o negar las versiones que existen sobre la paternidad de Adhara, se le ha visto muy feliz compartiendo el tiempo con sus dos hijas y junto a su esposo, el también creador de contenido, Felipe Saruma .