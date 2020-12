"Llegó Mami Noel": Karol G planea regalarles una 'Jeepeta' a sus seguidores

Karol G es una de las artistas que más interactúa con sus seguidores a través de las redes sociales, pues la paisa es muy activa en Instagram y Twitter, en donde constantemente comparte contenido para sus fanáticos, quienes han sido testigos de cada uno de sus avances profesionales y la han ayudado a llegar al éxito.

Por supuesto, la artista de reguetón se siente muy feliz y agradecida con todos sus fieles seguidores por todo el apoyo que le han dado durante su carrera, por lo que recientemente publicó un trino para contarles sobre un ostentoso regalo que está pensando en darles de aguinaldo.

“Me siento tan feliz y agradecida que estoy aquí pensando en que se me ocurre para regalar una Jeepeta entre todos mis Fans. ¿Me ayudan? Llegó Mami Noel”, escribió la artista en su cuenta de Twitter.

No cabe duda de que esta publicación entusiasmó mucho a sus seguidores, pues hasta el momento completa más de 28 mil me gusta en Twitter, y no es para menos, ya que se trata nada más y nada menos que de una ‘Jeepeta’, lo que significa que sería una camioneta marca Jeep o simplemente un vehículo todoterreno que podría superar los 100 millones de pesos.

¿Lo hará realidad?

Me siento tan feliz y agradecida que estoy aquí pensando en que se me ocurre para regalar una Jeepeta entre todos mis Fans 🤔 Me ayudan? 🎅🏽🎄☃️ Llegó mami Noel !!! — BICHOTA (@karolg) December 1, 2020