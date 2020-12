Lina Tejeiro desconcentró a sus seguidores tras desagradable comportamiento en video

Lina Tejeiro es una de las famosas que tiene una relación muy cercana con sus seguidores en redes sociales, usualmente interactúa con ellos a través de la opción de preguntas en Instagram y en esta oportunidad no fue la excepción.

A través de la red social, la actriz aclaró varias dudas de algunas de las más de 7 mil personas que han demostrado empatía con su contenido y estilo de vida. Una de ella fue referente a qué ha pasado con las perforaciones que alguna vez dejó ver en sus publicaciones.

Mientras que Tejeiro contaba las razones por las que ya no tiene los dos piercings, uno en la nariz y otro en su pecho, se le salió un eructo que no pudo controlar y por el cual se disculpó. El gesto, aunque fue desagradable para algunos, también hace ver la confianza que tiene con sus seguidores, pues podría haber grabado otra respuesta, pero no lo hizo.

“Perdón”, dice la actriz mientras se tapa la boca, para después continuar con su historia.

Lina Tejeiro eructó en video y qué pena pic.twitter.com/4UoONpMy0w — Pille pues (@PuesPille) December 1, 2020

Publicidad

Entre sus respuestas, también afirmó que se considera un poco tóxica en las relaciones, ya que en alguna oportunidad creó cuentas falsas para vigilar el comportamiento de sus novios, y que por el momento no planea tener hijos.