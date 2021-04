Las hermanas Kardashian- Jenner encienden las redes luego de irse de vacaciones

Las hermanas Kardashian- Jenner se han caracterizado por ser un ícono de moda mundial; por ello, los internautas quedan sorprendidos cada vez que las mujeres hacen una de sus apariciones en algún programa de entretenimiento, pasarela o en sus redes sociales, lo que ha provocado que construyan diariamente su sello personal.

Recientemente, tres de las socialités compartieron con sus respectivos seguidores algunas publicaciones en donde dejan ver sus lujosas vacaciones; no obstante, lo que verdaderamente llamó la atención, son los diminutos bikinis que visten y que dejan al descubierto la figura que trabajan constantemente en el gimnasio.

La primera en derrochar sensualidad en su cuenta de Instagram fue la reconocida protagonista de 'Keeping Up with the Kardashians', Kim Kardashian , quien posteó una galería con varias fotografías en donde luce un traje de baño de dos piezas color negro con la reseña "La Laguna Azul". Con tan solo unas horas de compartida, la publicación ya reúne más de 5 millones de 'me gusta' y miles de elogios por su despampanante cuerpo.

Luego fue Khloé Kardashian la que decidió compartir con sus más de 135 millones de seguidores en Instagram dos instantáneas donde aparece recostada tomando el sol mientras luce un bikini morado claro que deja al descubierto su abdomen plano y sus grandes curvas que roban más de un suspiro en las plataformas digitales.

La empresaria y modelo Kylie Jenner no se podía quedar atrás, así que compartió varias publicaciones en las que deja ver lo que realizó durante sus días de descanso. En las fotos se ve a la dueña de Kylie Cosmetics posar en un bikini amarillo junto a la piscina de su casa, atuendo que seguramente será recreado por las personas que estén próximas a disfrutar de sus vacaciones en la playa.

La madre de Stormi también posó frente a la cámara junto a una de sus hermanas mayores, mientras disfrutaban de un día soleado perfecto para relajarse y broncearse, lo que generó revuelo entre los internautas que continuamente siguen los contenidos del clan Kardashian- Jenner a través de diferentes plataformas.