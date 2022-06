Tras haber sido eliminado del Desafío The Box , Otoniel reveló detalles exclusivos y curiosos de su paso por la competencia, su relación con algunas compañeras y su forma de ser en la cotidianidad.

Aunque el competidor que representaba a los amazónicos no se involucró sentimentalmente con ninguna de sus compañeras que pasaron por el equipo morado, los colombianos fueron testigos de su especial conexión con Karol , incluso en su visita al Cubo . En medio de risas recordó cuando estuvieron hablando toda una noche hasta la madrugada: “mi relación con ella fue muy bacana, me parece una muy bonita persona y muy querida”.

Adicionalmente, el jugador de rugby describió cómo sería su mujer ideal, y aunque físicamente sería morena con el cabello largo “nunca la he conseguido”; y destacó que lo más importante es que sea una mujer apasionada por lo que le gusta, tal como él es.

Con respecto a la pregunta de si tuviera que escoger a una mujer para casarse con ella, eligió a Karol, y si tuviera que escoger a alguna desafiante para besarla, con una gran carcajada contrapreguntó“¿No puedo con todas?”.

Lo que muchas personas no sabían de Otoniel, es que es todo un romántico que ha logrado conquistar con su talento para tocar guitarra: “Cuando salí de la comunidad a la ciudad para ir a estudiar, estuve viviendo con el profesor de música de la universidad y él me dio trabajo. De tanto estar en ese medio de presentaciones me sentí atraído por tocar el instrumento y aprendí”.

“He dedicado ‘Aunque no sea conmigo’ de Enrique Bunbury y una de Alzate”.

Algo que siempre caracterizó al Súper Humano oriundo de Puerto Leguízamo en el Putumayo, fue su decisión de competir descalzo sin importar la prueba, pues según él, esto el daba “un mejor agarre” y le encantaba sentir la tierra y la madre naturaleza. Recuerda que al utilizar los tenis en una prueba del Box Azul sintió que esto lo perjudicó e hizo resbalarse más.

Sin dudarlo ni un segundo, el orgulloso hijo de su etnia indígena, los Murui-Muina, afirmó qué, si se le presentara la oportunidad, le encantaría regresar al Desafío porque es un sueño que siempre tuvo, incluso mencionó que su equipo soñado para competir en esta edición habría sido: Tarzán , Criollo y Okendo .