"Hasta aquí nos trajo el río": Otoniel confiesa que se obligó a convivir con personas que no quería

Otoniel , oriundo de Puerto Leguízamo en el Putumayo, es un orgulloso hijo de su etnia indígena, los Murui-Muina. El deporte y el ejercicio han sido parte esencial de su vida desde niño, siendo el rugby desde hace cinco años su mayor pasión.

Este amazónico además practica atletismo, taekwondo, boxeo y muay thai, disciplinas que le han otorgado una gran agilidad y coordinación corporal. Su principal objetivo de participar en el Desafío The Box 2022 era demostrar que en su región hay buenos deportistas y que los indígenas pueden hacer lo que se propongan; algo que sin duda logró al haber llegado hasta este punto de la competencia.

Publicidad

Pese a haber mostrado todas sus fortalezas a lo largo del reality, finalmente Otoniel se enfrentó a Tarzán, Duván y Criollo en un exigente Desafío a Muerte , en el cual perdió y tuvo que abandonar el Desafío The Box.

Luego de la prueba, Otoniel dio sus primeras declaraciones exclusivas a caracoltv.com y explicó en qué pudo haber fallado, además de expresar que recordó la época en la que fue obrero y trató de poner todo de su parte.

“Al inicio esa escalera estaba muy pesada. Allá arriba recordé cuando era obrero y por eso me subí como cargando la mezcla, luego me devolví bien, pero ya los brazos estaban cansados”, expresó.

Adicionalmente, el exparticipante no dudó en resaltar el buen rendimiento de sus compañeros en la prueba, pues “un buen jugador admite cuando el contrincante hizo una buena jugada”.

Publicidad

Durante la entrevista, Otoniel confesó que se obligó a convivir con personas que al inicio no quería, no obstante, esto le ayudó a ampliar los horizontes y a eliminar prejuicios.

“Yo había puesto que no me gustaba convivir mucho con costeños porque hablaban mucho, sin embargo, me tocó con dos costeños al inicio”, aseguró.

Publicidad

Finalmente, Otoniel adelantó un poco más de sus planes a futuro, ya que sueña seguir estudiando para convertirse en “doctor en derecho” y consolidar su propia firma de abogados para ayudar a su comunidad.

¡Disfruta la entrevista completa y no te pierdas un solo detalle de todo lo que contó Otoniel!

>> El Desafío The Box es un encuentro muy especial, no solo porque la ciudad de las cajas se renovó, creció, y se hizo más exigente, sino porque el Desafío está cumpliendo 18 años.

Publicidad

El reality de Colombia ha llegado a la mayoría de edad y son pocos los programas en el mundo que logran esta hazaña. Tobia, Cundinamarca, es el asombroso lugar que recibe a estos deportistas de diferentes especialidades.