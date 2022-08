La vez que Jean Carlos Centeno se hizo el enfermo para conquistar: "me llevaron hasta la clínica"

Cuando una persona está enamorada puede llegar a hacer mil locuras como esforzarse el doble para que la relación funcione o hasta llegarse a hacer el enfermo con el fin de llamar la atención. En esta oportunidad, los reconocidos cantantes Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno se le midieron a revelar ante las cámaras de Caracoltv.com algunas curiosidades de sus vidas que seguramente sus fanáticos desconocían.

Entre ellas y, quizás la que más llamó la atención, fue una mentira piadosa que se le salió de las manos al artista venezolano, pues la preocupación que generó entre su círculo cercano hizo que lo trasladaran hasta un centro de salud para ser valorado por el cuerpo médico; sin embargo, decidió contar la verdad.

"Yo me hice el enfermo un día para que la niña a quien yo pretendía en ese entonces saliera y poder abrazarla o ver si de pronto se condolía de mí y me llevaron hasta la clínica y como vi que no llegó dije 'no esto es mentira', pero cuando me enfermaba de verdad verdad nadie me creía", comentó en medio de risas, asegurando que fue una de las cosas más absurdas que ha hecho por amor.

Jorge Celedón no se quedó atrás, pues contó una anécdota que vivía con frecuencia años atrás y que al mismo tiempo consideró la locura más grande que ha hecho por la pasión por la música.