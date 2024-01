La contundente decisión de Andrea Valdiri en relación con Felipe Saruma: ¿Indirecta?

Desde que el pasado 23 de noviembre de 2023 los influenciadores Andrea Valdiri y Felipe Saruma confirmaron que habían decidido tomar caminos separados en su relación, no han dejado de ser noticia; pues sus seguidores están al tanto de cada uno de sus movimientos. Ahora, muchos critican algo que presuntamente hizo la bailarina y que involucra a su expareja.

Tras haber protagonizado una ruptura bastante mediática que incluso llegó a estar rodeada de rumores por una supuesta infidelidad , muchos usuarios evidenciaron ajustes en el perfil oficial de una de las hijas de la barranquillera y una modificación tuvo relación con Felipe Saruma.

Cabe recordar que el generador de contenido también llamó la atención el 24 de diciembre por haberles dado a las pequeñas Adhara e Isabella millonarios regalos que sorprendieron a varios internautas.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un post, Andrea Valdiri, presuntamente, eliminó la etiqueta de su expareja en la biografía de la cuenta de Instagram de la menor Adhara.

En la información del perfil se podía ver el vínculo emocional que sostenía con el santandereano, pues decía: “Mi mamá Andrea Valdiri, mi hermana mayor Isabella Valdiri y mi papá Felipe Saruma”; sin embargo, la última frase y mención fue borrada.

Esto generó, por supuesto, varias reacciones y críticas; estos son algunos mensajes que se pueden leer en las cuentas de entretenimiento que replicaron en contenido en la red social Instagram.

"Saruma, mijo, solo te utilizaron. Lowe tenía razón 😂😂", "Pues era el papá de turno", "Y Felipe eliminó las fotos con ellas 😮😮 , mejores cosas vendrán como dicen por ahí , Saruma se merece mucho más 👏🏼", "Qué conveniente es", "Es cierto, ya no es su papá porque ellos ya no tienen relación, no veo lío", "Ya veremos quién sigue😂".

Divorcio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma: ¿Quedaron en buenos términos?

A través de su cuenta de Instagram, Andrea publicó una serie de historias en las que les confirmó a sus fanáticos lo que tanto cuestionaban: su matrimonio terminó. Estas fueron sus palabras: "ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública (…) de un tiempo para aquí uno va madurando, las épocas van cambiando".