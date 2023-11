Andrea Valdiri confirma su divorcio de Felipe Saruma, ¿cuál es la razón?

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país y debido a esto tiene un gran número de seguidores pendientes de ella, sus seres queridos, su familia y cómo no, también su relación con el influenciador Felipe Saruma.

En abril del 2022 los dos se casaron en una ceremonia esperada por muchos y a la que asistieron diferentes personalidades de la farándula nacional, el hecho se convirtió en noticia y desde entonces demostraron su amor.

No obstante, hace unos meses empezaron a crecer los rumores sobre la posibilidad de una separación, pues llevaban un tiempo sin compartir contenido juntos, mostrarse en el mismo lugar o incluso interactuar con likes o comentarios.

En sus cuentas de Instagram, donde tienen millones de personas observando cada uno de sus pasos, era usual que los usuarios de Internet cuestionaran qué estaba pasando con el amor entre los influencers.

Pese a haber mantenido el silencio durante un tiempo, ahora Andrea Valdiri confirmó que su matrimonio terminó, sin embargo, también dijo que los dos quedaron en buenos términos, siguen trabajando juntos y tienen gran respeto mutuo.

En medio de sus historias explicó “ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública (…) de un tiempo para aquí uno va madurando, las épocas van cambiando”, inició. Asimismo, manifestó que las situaciones son diferentes, “los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas para que tu imagen no se vea afectada”, aseguró.

La influenciadora continuó diciendo que tuvo un matrimonio feliz y muy lindo, sin embargo, aprendió en él que una relación no es de cuatro, ni de cinco personas y que todas las decisiones se toman en pareja.

Este fue el único indicio sobre las que podrían ser las razones del divorcio entre los dos, sin embargo, sus fanáticos esperan que se refiera un poco más al tema o que lo haga él, pues aún hay mucha curiosidad a su alrededor.

“Terminé mi relación bien, yo lo respeto, él me respeta. Seguimos trabajando juntos”, reveló mientras hablaba y también dijo que no quiere llevar mensajes negativos a sus seguidores, por eso no había comunicado nada hasta el momento.