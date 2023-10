Andrea Valdiri aumentó los rumores de separación de Felipe Saruma al informar que se había mudado

Desde que inició su historia de amor, Andrea Valdiri y Felipe Saruma se convirtieron en una de las parejas más llamativas del entretenimiento en Colombia debido a su indudable sentido del humor y la forma en que se trataban mutuamente. Lo cierto es que hace poco la creadora de contenido digital hizo que aumentaran los rumores de ruptura.

El hecho tuvo lugar en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 9 millones de seguidores, pues informó que ha estado un poco alejada de redes sociales porque se encontraba en medio de un proceso de mudanza, que la ha tenido ocupada por completo.

“He estado en la mudanza. He pasado algunas cosas al apartamento, me cogió la lluvia. El clima no ayuda. En estos días les voy a contar cómo quedó. Lo decoré como quise, a mi gusto, le puse otro cuarto a las chicas entonces está muy lindo” , dijo la también bailarina en el clip.

Los comentarios por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues señalaron que, aunque habló de sus proyectos a futuro, no mencionó en ningún momento a su esposo, dando a entender que al parecer su romance ha llegado a su final.

“Ay no, ojalá que no sea así, pero si es verdad bien por él, ella tiene dos princesas bellas y él nada de su sangre y a lo mejor Andrea ya no está dispuesta a tener más hijos. Mostró ser un buen padre con Adara”, “más separados para dónde, no tienen ni necesidad de decirlo”, “que alguien le diga que yo estoy soltero a ver si por fin le confieso mi amor”, son algunos de los mensajes que se leen en la plataforma.

Cabe mencionar que Valdiri y Saruma ya se encontraban en medio de una polémica, pues, a pesar de que a inicios de 2023 se mostraban juntos y disfrutando de su vida de casados, no han vuelto a publicar contenido en donde ambos aparezcan.