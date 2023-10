Andrea Valdiri confundió a sus seguidores con respecto a su supuesta separación de Felipe Saruma

Desde que Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron en abril de 2022, se convirtieron en una de las parejas que más atención recibe por parte de los colombianos y medios dedicados a la farándula y entretenimiento; es por eso que cada uno de sus movimientos es comentado en redes sociales. Ahora que muchas personas creen que es probable que su relación haya llegado a su fin, Valdiri hizo una publicación que dejó más dudas que respuestas.

Los rumores de que la bailarina y el creador de contenido están pasando por un momento difícil surgieron desde eptiembre, pues dejaron de asistir juntos a diversos eventos y ya no aparecían con tanta frecuencia en las redes sociales del otro.

Adicionalmente, para inicios de octubre, Valdiri informó que se encontraba ausente en su perfil de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, porque estaba enfocada en su proceso de mudanza en Barranquilla.

“He pasado algunas cosas al apartamento, me cogió la lluvia. El clima no ayuda. En estos días les voy a contar cómo quedó. Lo decoré como quise, a mi gusto, le puse otro cuarto a las chicas, entonces está muy lindo”, fue lo que dijo por medio de historias.

El pasado 14 de octubre, la influenciadora publicó un video que generó todo tipo de comentarios, pues inicialmente quiso vestirse como Jennifer López en compañía de Sebastián Ángel (quien se personificó como Maluma ) y así calentar motores de sus disfraces de Halloween.

Por medio de sus historias, Valdiri publicó un video en el que canta el tema 'El Anillo' y justamente en el verso de "¿El anillo pa' cuando?" hizo un gesto señalando que no estaba usando la argolla que le entregó Saruma al casarse. Además, escribió: "Pa' los que preguntan..", dejando así a las personas que la siguen con mucha curiosidad de su actual situación sentimental.

Por otra parte, el domingo 15 de octubre, Saruma compartió un video en compañía de la pequeña Adhara mientras iban en el carro, en este puso la frase "Amor de mi vida". Por supuesto, muchos internautas lo cuestionaron por no mostrarse con su esposa, e incluso señalaron que él se veía triste. Por ahora, se espera que la pareja explique si están separados o no.

