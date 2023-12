Andrea Valdiri hizo broma sobre su separación de Felipe Saruma, ¿se pasó con su comentario?

Andrea Valdiri y Felipe Saruma eran una de las parejas más comentadas de Colombia, muchos ojos estaban sobre ellos, sin embargo, desde hace unos meses, los rumores acerca de su separación empezaron a crecer.

Y es que ya no estaban compartiendo contenido juntos y, al parecer, sus seguidores se dieron cuenta de que no pasaban tiempo en pareja, lo que hizo que los usuarios de Internet empezaran a preguntarse sobre lo que estaba sucediendo.

A pesar de los comentarios, ninguno de los dos se había referido al tema para confirmar o negar que fuera cierto, por eso, a finales de noviembre los dos usaron sus redes sociales para oficializar su separación.

Ella publicó una serie de historias en las que dijo que de este matrimonio aprendió mucho, especialmente que “una relación es de dos, no de tres o de cuatro”, mientras que él compartió un video muy conmovido en el que habló muy bien de su exesposa y le dio las gracias por lo que ha cambiado en su vida.

Desde el anuncio, han aumentado los rumores sobre las posibles razones por las que terminó el amor entre ellos. De hecho, algunos fanáticos de la creadora de contenido plantearon la posibilidad de que hubiese sido una infidelidad.

Ahora, Valdiri da de qué hablar debido a otro comentario que ha causado controversia a través de sus redes. Y es que compartió una historia mientras tomaba una bebida, sin embargo, hizo una broma que no pasó desapercibida.

“Bueno y si se fue el colágeno en carne mi amor, que me quede el colágeno en polvo, pero sin colágeno hermana, no me quedo. Salud”, afirmó en una de sus historias, en la que los comentarios no se han hecho esperar.

Mientras que algunos defienden sus palabras y afirman que así es su sentido del humor, otros dicen que con el comentario “se pasó” y no es tan graciosa como ella creía que sería: “Me dio náuseas esta publicación, una mujer con dos hijas y tan “profesional”, ¿es posible que sea tan payasa?”, “Me parece que Saruma ha sido un caballero y ella lo tiene como de burla”, “Ahí está el reflejo de que ella nunca estuvo enamorada. Y la gente atacada 😂”, dicen algunos de los mensajes.