El Mindo le habría lanzado indirecta a Andrea Valdiri por estar soltera, ¿se está burlando?

El Mindo se ha caracterizado por hacer diversos tipos de contenido con tintes de humor, en los que generalmente personifica a mujeres con la intención de ejemplificar situaciones con las que muchas de ellas se puedan sentir identificadas. Sin embargo, una de sus más recientes publicaciones hizo pensar a sus seguidores que estaba lanzando una indirecta hacia Andrea Valdiri por causa de su separación de Felipe Saruma .

Este creador de contenido ha obtenido un gran reconocimiento en Colombia y Latinoamérica gracias a los sketches que ha hecho con otros famosos del entretenimiento de nuestro país.

En cuanto a Andrea Valdiri y Felipe Saruma, la expareja no ha dejado de ser tendencia y siguen saliendo varios rumores sobre lo que habría sido la verdadera causa de la separación, puesto que ninguno de ellos ha dado a conocer este detalle.

En el video compartido por El Mindo, es posible ver que hizo alusión al tipo de cosas que publican las mujeres que acaban de quedar solteras en sus redes sociales, dejando en claro que en Colombia ellas dicen esto directamente, sino que se graban de una manera en la cual se vean atractivas y haciéndose las interesantes, como si no quisieran una relación.

Además, el toque fue que en el texto que tenía este post decía: "en una relación conmigo misma", como queriendo recalcar que no tienen interés en una nueva pareja, aunque en el fondo esto no sea del todo cierto. Ante esto, varios usuarios de esta plataforma no dudaron en mencionar a Andrea Valdiri, quien recientemente dio a conocer que se había separado de Felipe Saruma.

"Tirándole a la Valdiri", "Se parece a Val…", "Con ese filtro pareces Andrea Valdiri jaja, igualita", "Cálmate Valdiri", "Se parece a la Andrea Valdiri", fueron algunos de los comentarios por parte de los seguidores del creador de contenido, quienes también aseguraron que La Segura y Marbelle eran similares a la forma como se ve con este efecto de Instagram.

Aunque hubo varias personas que vieron esto como una manera de lanzarle una indirecta a la empresaria barranquillera, dado que creó este contenido cuando aún esta separación está en tendencia, El Mindo no ha dado declaraciones al respecto ni ha confirmado de que se trate una burla hacia ella.