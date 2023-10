La ‘Barbie Colombiana’, Tatiana Murillo, denunció que le negaron la visa “por ser bonita”

Para nadie es un secreto que el aspecto de Tatiana Murillo da mucho de qué hablar, la joven paisa es más conocida como la ‘Barbie Colombiana’ debido a su largo cabello rubio, lentes de contacto claros y las operaciones que se ha realizado y que la asemejan a la famosa muñeca.

En redes sociales el tema ha sido muy comentado y algo que los usuarios de Internet no dejan pasar es cómo se veía antes de empezar a realizarse todas las intervenciones con las que, según algunos, “cambió hasta de nacionalidad”.

Sin embargo, el tema de conversación actualmente es distinto, y es que la influenciadora llamó la atención tras despacharse en contra de la Embajada Estadounidense en Colombia, esto, porque le negaron la visa de entrada a su país.

La joven aseguró que puede haber varias razones para esta decisión, pero cree que la lista se reduce especialmente a tres. Su primera hipótesis es que le negaron el documento por ser bonita, la segunda, por tener operaciones y la tercera por ser paisa.

Tatiana asegura que habría sido discriminada por su apariencia, pues era la mujer “más operada que estaba sacando la visa ese día”, sin embargo, también dijo que, a varias de sus amigas, al igual que a ella, les han dicho que no son aptas para emitir este documento, por lo que no dudó en hacer énfasis en que no todas las colombianas que viajan a USA lo hacen con un propósito negativo o comprometedor.

Reclamó que a una “próspera empresaria, con dos camionetas, apartamento y una empresa de eventos” no pueda viajar. Insistió en que se sostiene sola económicamente y tiene una hija de 14 años, lo que dejaría ver que no quiere quedarse en ese país.

En medio de su indignación Murillo reveló que se enfrentó al funcionario que le dio la noticia negativa, se habría sorprendido mucho e hizo énfasis en que “es un acto de discriminación contra las mujeres jóvenes y empresarias de este país”.

