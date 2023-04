Kylie Jenner estaría en una relación romántica con el actor Timothée Chalamet

Kylie Jenner se encontraba en una relación intermitente con Travis Scott desde el 2017, de la cual tienen dos hijos llamados Stormi, de 5 años, y Aire, de 14 meses, según los tabloides el amor terminó debido a una infidelidad por parte del cantante, la cual él mismo salió a desmentir.

Travis fue vinculado con la modelo e influencer Rojean Kar, pero por medio de una historia en su cuenta personal de Instagram aclaró que no sabía quién era: "digo esto por última vez, no conozco a esta persona... Nunca he estado con esta mujer". Por otra parte, la joven empresaria de 25 años sí estaría conociendo a otro hombre.

Los rumores del noviazgo entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet iniciaron en enero, luego de que ambos asistieron a un desfile de Jean-Paul Gaultier durante la Semana de la Moda en París, donde a los dos se les vio hablando y pasando un momento agradable durante el evento.

En marzo de 2023, los dos estuvieron presentes en el after party de los Premios Oscar, tiempo después los paparazzis siguieron a la menor del clan Kardashian - Jenner hasta la residencia del actor en Beverly Hills, para luego tener una cita romántica en un restaurante muy conocido en Santa Mónica, llamado 'Tito´s Tico'.

Kylie Jenner's luxury car rolls up to 'new beau' Timothee Chalamet's mansion amid romance rumors https://t.co/WZOW0lrr67 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 14, 2023

Una fuente cercana a la modelo y empresaria habló con el tabloide Entertainment Tonigth y confirmó que los dos jóvenes estarían pasando tiempo juntos para poder conocerse: "ella está muy emocionada ya, que es algo completamente diferente a lo que ha vivido en sus relaciones pasadas".

“Están manteniendo las cosas casuales en este momento, no es nada serio, pero Kylie disfruta pasar el rato con Timothée y ver a dónde va... Ha sido muy divertido para ella porque se siente muy diferente a sus anteriores experiencias románticas, es nuevo e interesante, así que solo se está viviendo el momento", puntualizó la dicha fuente.

En el festival de Coachella 2023 fue vista disfrutando de los shows de Bad Bunny y Rosalía , junto a su hermana Kendall Jenner y sus amigos, ya que por decisión de la joven no quiso ser vista junto a su supuesta pareja: “no quería hacer públicas las cosas con Timothée el pasado fin de semana... Solo quería relajarse y divertirse con sus personas más cercanas”.

Kylie at Coachella with Kendall and friends 🤍 pic.twitter.com/53nQV8iica — Kylie Jenner Source (@kyliajennur) April 16, 2023