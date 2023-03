Kourtney Kardashian respondió controversial comentario que despertó los rumores de un embarazo

Nuevamente Kourtney Kardashian habla en las redes sociales sobre los recientes rumores de un presunto embarazo, la empresaria y participante de 'Keeping Up with the Kardashians', respondió el comentario de un seguidor en Instagram después de publicar una serie de fotografías donde su aspecto físico fue el motivo de estas palabras.

En el perfil oficial de la también empresaria, se pudo leer que uno de los usuarios de esta plataforma digital escribió: "¿Está embarazada?"; reacción que no pasó por alto Kourtney, quien aprovechó para aclarar las razones por las cuales su cuerpo ha cambiado en los últimos meses.

Te puede interesar: Belinda tendría un supuesto contrato de confidencialidad con sus exparejas

"Solo reconozco este comentario porque creo que es importante saber cómo la FIV afecta los cuerpos de las mujeres y no se habla mucho de eso", dijo la modelo de 43 años y también agregó en la caja de comentarios: "Por cierto, ¿todavía les estamos preguntando a las mujeres si están embarazadas?".

Con estas declaraciones, Kourtney Kardashian recalcó que desde hace un tiempo está en medio de un un tratamiento de fecundación in vitro, proceso y decisión que tomó cinco meses después de haber dado el sí en una particular ceremonia nupcial con el famoso músico Travis Barker.

Publicidad

Ante la respuesta de la fundadora y creadora de la marca Lemme, el usuario que dejó este comentario reaccionó de vuelta a su respuesta: "Chicos, no quise ofender a nadie" y concluyó: "Me encantaría que Kourtney Kardashian estuviera embarazada, ¡todos son hermosos! Te amo, Kourtney".

Mira también: Ninel Conde se hizo un retoque en los labios y recibió múltiples críticas: "se derrite el bombón"

En el 2022, la hermana de Khloé Kardashian, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Rob Kardashian, Burt Jenner y Brandon Jenner, había dado unas declaraciones para la revista WSJ respecto a la fecundación in vitro (FIV).

"Comenzamos un viaje de FIV, pero me detuve. Fue mucho. Luego tomé un descanso para concentrarme solo en nuestra boda y en casarnos": manifestó Kourtney Kardashian, quien también se ha posicionado como una celebridad de la televisión estadounidense.

Publicidad