Ninel Conde se hizo un retoque en los labios y recibió múltiples críticas: "se derrite el bombón"

Ninel Conde ha destacado en la industria del entretenimiento gracias a su participación en producciones como 'Rebelde' y también por grandes éxitos musicales como 'Bombón asesino'; sin embargo, su belleza y sensualidad también han sido aspectos muy importantes dentro de su carrera artística. Recientemente, la cantante sorprendió a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram al hacer una publicación.

Se trata de una galería de fotos en la que presumió, como de costumbre, sus curvas; no obstante, lo que en esta oportunidad dividió opiniones fue el hecho de que lucía un retoque que se hizo en el rostro y que no pasó desapercibido. En las imágenes se le observaba con la mandíbula y los pómulos marcados; además, sus labios estaban más grandes y rojos que de costumbre.

Aunque el post ya recoge más de 130 mil 'me gusta' en la plataforma, muchos usuarios de Internet aprovecharon el espacio para sugerirle que evite someterse a más procedimientos estéticos: "esos labios tan grandes ya no están de moda", "casi no se parece a ella", "picadas de abeja", "tan linda ella , pero esos labios la descuadran, nada bonitos", "qué miedo, ¿ella es Ninel?", "¿en serio no se ven en el espejo o también les darán algo para no notarlo? Estás irreconocible 😮", "se derrite el bombón", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Cabe aclarar que este no es el único cambio que ha tenido en los últimos años, pues actualmente la mujer ha destacado gracias a su exigente rutina de ejercicios, que le permite lucir un cuerpo tonificado y un abdomen "de acero".



Ninel Conde y su belleza un par de años atrás

La cantante de 46 años contantemente recuerda a través de las plataformas digitales algunos momentos clave que vivió durante su juventud, como la interpretación de Alma Rey, madre de Roberta, en la producción juvenil 'Rebelde'. Los admiradores, por su parte, responden con halagos y hasta le aseguran que ese ha sido uno de los proyectos más populares en los que ha trabajado.

