Ninel Conde solo quiere que su exmarido le devuelva su dinero

La actriz Ninel Conde lamenta profundamente la situación en la que se encuentra su exmarido, el empresario Juan Zepeda -quien fue arrestado el pasado lunes en el puerto mexicano de Acapulco acusado de robar cheques en blanco de la caja fuerte de su exmujer con la ayuda de un cerrajero-, por lo que estaría dispuesta a paralizar el proceso judicial que ha iniciado contra él si accediera a devolverle el dinero que habría sacado de sus cuentas bancarias.

"Lo único que estoy pidiendo es que se me devuelva lo que es mío", declaró la mexicana en el programa radiofónico 'Todo para la mujer', donde aseguró haber intentando arreglar sus problemas con su exmarido personalmente antes de recurrir a las autoridades: "Intenté un acercamiento por varios medios para que se me devolviera el dinero. Le comenté que iba a iniciar este procedimiento, que hablara conmigo para evitar llegar a esta situación. Puedo desistir de mi procedimiento [y así] sería mucho más sencillo que él pudiera salir".

Por su parte, el exmarido de Ninel no esconde su sorpresa ante la decisión de la intérprete de denunciarle, asegurando que el final de su relación de pareja se debió a problemas estrictamente sentimentales y nunca financieros.

"Me cuesta mucho trabajo creer lo que está pasando, tuvimos muy buenas etapas y siempre le di lo mejor de mí. Es una pena que las cosas terminen así. Nuestra separación no fue por dinero, fueron problemas de pareja que he decidido no comentar más por respeto a mí y a mis hijos. Ahora estoy dispuesto a luchar por mi inocencia", declaraba Zepeda al Diario Basta desde el Reclusorio Norte de Ciudad de México, para aclarar justo después las circunstancias en que se encuentra retenido: "Estoy comenzando a enfrentar un juicio desde el reclusorio. Aunque ella [Ninel] lo diga, aún no ha ganado ningún proceso. Estoy enfrentando una resolución de un juez que determina que soy probable responsable y que estoy sujeto a un proceso para probarlo".