Kimberly Reyes confiesa que una parte de su cuerpo la ha acomplejado por años

Kimberly Reyes se atrevió a hacer una confesión sobre su cuerpo que dejó asombrados a sus seguidores. La presentadora realizó una dinámica de preguntas a través de su cuenta de Instagram y allí uno de los usuarios se animó a indagar sobre sus glúteos: "te ha acomplejado tener la cola grande", fue la pregunta que la modelo respondió sin tapujos.

En primer lugar, la esposa de Federico Severini afirmó que nunca antes le habían hecho esa pregunta y explicó que desde niña tiene unos glúteos grandes que suelen ser blanco de halagos, pero es una cuestión que no la hace sentir del todo bien.

"No se acomoda mi estilo. Me ha acomplejado, casi nunca me quito el pareo en la playa si hay gente o desconocidos. Poco uso vestidos pegados o hasta anchos porque me hacen ver redonda por todos lados. Sin embargo, agradezco tenerla y me acostumbré a ella", escribió en una instastorie.

Después de asegurar que su cola no va acorde con el tipo de ropa que le gustaría vestir y la forma en la que quisiera que los demás la vieran, Kimberly Reyes dio a conocer otro tipo de problemas que trae consigo el hecho de tener mucho volumen en esta zona del cuerpo. La empresaria señaló que esto la hace más propensa a la celulitis y a otras cosas que no son agradables, por ejemplo, siente que sus glúteos llaman la atención más que ella.

La revelación de la actriz generó diversas reacciones. Unos internautas se sintieron identificados con ella y aprovecharon la ocasión para compartir sus experiencias sobre el tema, mientras que otros quedaron inconformes con la respuesta, pues creen que ese atributo la hace ver más bella y por tanto, no debería sentirse mal.