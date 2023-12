Kika Nieto y Santiago Maye confirman su divorcio con un video lleno de sinceridad a sus seguidores

Finalmente, Kika Nieto y Santiago Maye dan a conocer que sí decidieron divorciarse, luego de meses en los que las redes sociales estuvieron llenas de rumores sobre la situación de esta pareja, los creadores de contenido revelan que ya no están juntos.

Cabe destacar que los comentarios en redes sociales surgieron luego de que captaran a la influenciadora en Chile agarrada de la mano de otro hombre y sin su anillo de matrimonio, por lo que desde ese punto se habló de una supuesta infidelidad.

Por medio de un video en sus redes sociales, en el cual se les puede ver en la sala de la que era su casa, los creadores de contenido se sinceran con sus seguidores: "queremos contarles que hemos tomado la decisión de tomar caminos separados".

Santiago Maye, quien es quien inicia con las declaraciones y se muestra un poco más serio, revela hace cuánto atraviesan esta dura prueba: "desde hace ya más de siete meses hemos estado viviendo este proceso y ahora lo compartimos con ustedes".

Ante esto, con los ojos aguados, Kika Nieto deja en claro que los detalles de esta separación se quedarán en su privacidad: "los motivos de tomar esta decisión nos los queremos reservar para nuestra intimidad, tranquilidad y salud mental. También por nuestra vulnerabilidad deseamos mantenerlo así y esperamos que ustedes lo puedan respetar con todo el amor".

El creador de contenido conocido como Santi Maye añade que, con la intención de aclarar especulaciones que se han presentado a través de las redes sociales, esto no se llevó a cabo por terceras personas.

Visiblemente afectados por hacer esto público y dividir sus proyectos, pues desde sus inicios se presentaron como pareja, Kika Nieto les exalta a sus seguidores que: "los amamos mucho y, de corazón, les damos las gracias por habernos acompañado juntos hasta aquí y esperamos que quienes quieran puedan seguir disfrutando de nuestro contenido de manera independiente".

Esta publicación ya cuenta con más de 620 mil reproducciones, no obstante, los creadores de contenido restringieron los comentarios y no permiten que se vea la cantidad de 'Me gusta', puesto que más allá de monetizar o aprovecharse de la situación, solo buscan sincerarse con quienes han sido sus fanáticos y darles esa verdad por la que tanto estaban preguntando.