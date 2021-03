Kendall hace llorar a Kylie Jenner en medio de un reto de maquillaje para el que debían embriagarse

En un nuevo video de YouTube, la reconocida empresaria estadounidense Kylie Jenner apareció junto a su hermana Kendall realizando un reto viral llamado 'borracho, prepárate conmigo', que consiste en tomar varios shots de tequila mientras ponen a prueba sus destrezas con el maquillaje.

Risas, lágrimas y desconcierto se vivieron dentro de la grabación, puesto que las mujeres bebieron varios tragos del nuevo tequila de Kendall, que tanto ha causado revuelo en las plataformas digitales , lo que provocó que ambas sacaran a relucir aspectos de su vida personal.

La madre de Stormi aseguró que quería "un look de día a noche", de modo que ambas harían todo lo que estuviera en sus manos para lograr excelentes resultados. Una vez dejaron las bebidas a un lado e iniciaron a recrear el maquillaje.

En medio del proceso Kendall reveló una historia que probablemente no había contado antes. Se trata de la etapa en la que padeció de acné que le trajo algunos problemas de autoestima. "Mi acné se volvió loco y pensé 'voy a la secundaria y ese chico estaba realmente bueno y voy a arruinar todas mis oportunidades'"

A pesar de lo que pensaba sobre su aspecto físico, eso no fue problema para salir con el joven. La modelo aseveró que tenía muchos granos y trataba de cubrirlos con maquillaje; sin embargo, no lo hacía de la mejor manera posible porque no tenía ni idea de cómo manejar los productos.

"Recuerdo que todas las mañanas íbamos a la escuela, papá nos dejaba... y yo te miraba y te decía: '¿puedes ver mi amor'", le dijo Kendall a su hermana. "Todos los días decías: 'No, te ves hermosa'. Y sabías que mentías, pero agradecí que dijeras eso'", continuó.

La fundadora de Kylie Cosmetics, comentó entre lágrimas que siempre se sintió triste cuando escuchaba a su hermana hablar de su aspecto mientras tuvo problemas de acné, por eso trataba de hacerla sentirse segura y en confianza consigo misma. Finalmente, las mujeres rieron, al tiempo que brindaron por su estrecha relación y continuaron recreando el look.