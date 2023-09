Karol G y Feid protagonizaron romántica escena al combinar outfits en las calles de Nueva York

Sin lugar a dudas, una de las cantantes del momento no solo en Colombia, sino a nivel internacional es la paisa Karol G , quien se encuentra de gira con su tour 'Mañana será bonito' que ha puesto a bailar no solo a sus admiradores, sino también a grandes artistas como Selena Gómez , Sofía Vergara, entre otros. Lo cierto es que recientemente, la intérprete de temas como 'Gatúbela', 'TQG' y 'Mi ex tenía razón' llamó la atención de los usuarios de Internet al protagonizar un romántico momento junto al también cantante Feid .

El hecho tuvo lugar cuando salían de un establecimiento comercial ubicado en Nueva York. De acuerdo a las grabaciones, que se han convertido en todo un fenómeno viral en las plataformas digitales, la pareja lucía atuendos combinados en colores blanco, negro y beige. Además, causaron ternura entre sus fans debido a que caminaron tomados de la mano mientras saludaban las personas que los estaban esperando con pancartas y detalles como flores.

"Muy bonitos y todo, pero mamá, te vistes igual que el Ferxxo", "el amor❤️ va más allá de la ropa y de una apariencia física, el amor es el motor que mueve el mundo,🔥 que viva el amor😍 … Para los que lo viven y lo sienten, los demás sigan amargados mostrando problemas internos en vidas ajenas", "RIP Anuel 😍😍😍😍😍", "pues... No sé, la verdad pienso que el más beneficiado de todo esto será el hombre que la acompaña, pero bueno si ella está feliz, que así sea", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus admiradores.



¿Cómo surgieron los rumores de romance entre Karol G y Feid?

Luego de terminar su relación con Anuel AA, Karol G fue blanco de múltiples comentarios de los internautas donde aseguraban que ella sostenía una relación con el intérprete de 'Yandel 150'; sin embargo, señalaron que no querían confirmar la relación debido a que quería darse primero un tiempo a solas junto a él. A mediados de junio, la pareja puso fin a los rumores y oficializó la relación al ser fotografiados mientras llegaban a un concierto que el antioqueño tenía en Miami, Estados Unidos.

