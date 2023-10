Karol G se tapó el tatuaje de la mano en donde se leía el nombre de nacimiento de Anuel AA

Desde que confirmaron su ruptura luego de haber estado en una relación de tres años, Karol G y Anuel AA han acaparado la atención de los usuarios de Internet, pues ambos se enfocaron en sus carreras y hasta se dieron nuevas oportunidades en el amor.

Lo cierto es que recientemente la paisa volvió a ser noticia luego de que mostrara que decidió taparse el tatuaje que se había hecho y que llevaba inscrito el nombre de nacimiento de su expareja sentimental: Emmanuel. Cabe aclarar que el cantante puertorriqueño también accedió a dibujarse una figura en la espalda en donde se les veía juntos.

Se conoce que la intérprete de temas como ‘Gatúbela’, ‘Mañana será más bonito’ y ‘Mi ex tenía razón’ se habría sometido a algunas sesiones de láser para poder borrar el texto; sin embargo, este procedimiento no es 100% efectivo (no se elimina por completo), por lo que tuvo que hacerse un tatuaje encima para disimular la inscripción que se había hecho inicialmente.

La revelación se hizo en el marco de la Semana de la Moda en París, donde la colombiana tuvo la oportunidad de asistir y sorprender no solo con una figura mucho más estilizada, sino también con un atuendo ceñido al cuerpo que la hizo ver jovial y muy segura de sí misma.

En algunas de las imágenes se logra ver una espada en reemplazo del nombre de su expareja, lo que ha generado todo tipo de reacciones por parte de los usuarios, quienes aseguran que tardó mucho tiempo en ocultarlo.

“Recomendación: NUNCA se tatúen el nombre de sus parejas por más enamoradas que estén. Aparte de ser de quinta, terminan y luego para quitarse eso...”, “espero no caer en tentaciones, pero eso es lo más ridículo que puede hacerse una persona", “yo no me pongo ni los nombres de mis padres, ni de los hijos, 😂 jamás se me pasa por la mente tatuarme nada y esto qué son amores eternos”, son algunos de los mensajes que han dejado los internautas.