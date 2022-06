Karen Lizarazo se pronuncia tras la polémica protagonizada con 'Poncho' Zuleta

La artista vallenata Karen Lizarazo , quien había protagonizado un hecho incómodo junto a su colega, el también cantante 'Poncho' Zuleta en pleno concierto el día 19 de mayo en la cuidad de Valledupar, se pronunció a este hecho al diario El Pilón donde también se refirió a todo lo que ha tenido que vivir como mujer dentro de la industria musical.

Recordemos que la polémica que causó rechazo por parte de muchos internautas fue cuando, en pleno concierto Zuleta buscó la manera de besar a la joven de 32 años en repetidas ocasiones , cuando claramente ella intentó evitarlo.

Lizarazo, quien se encuentra promocionando su más reciente trabajo discográfico llamado 'Sin miedo al éxito', compartió varias anécdotas relacionadas a ese momento , como también la diversa cantidad de obstáculos y logros en un género en el que los hombres son más reconocidos.

Con respecto al eposodio con el artista dijo: "Desde ese momento en redes y cuando todo comenzó a pasar no te puedo negar que me sentí confundida, me sentí mal; nunca en mi vida había pasado por una situación así y espero en Dios que nunca más me vuelva a ocurrir, ni le vuelva a ocurrir al maestro 'Poncho'".

Seguido a esto, Karen contó sus vivencias con respecto al vallenato, donde la mayoría de sus intérpretes son hombres diciendo:

"Para nadie es un secreto que una mujer en el vallenato sufre. Entonces, cuando inicié sí lo sentía demasiado cuando iba a los pueblos y me gritaban: ‘¡nooo!, que se baje, queremos un hombre’. En ese momento me sentía sola porque yo era la única haciendo ese locurero, pero después empiezo a ver que salen más chicas".

Finalmente ella envió un mensaje a las mujeres, donde invitó al empoderamiento, especialmente a quienes también se dedican a esa profesión.