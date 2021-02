Juan Pablo Ángel encendió las redes sociales tras presumir su abdomen de acero

Juan Pablo Ángel es furor en las plataformas digitales, pues su gran atractivo físico tiene cautivados a cientos de internautas. Recientemente el exdelantero de la Selección Colombia compartió en sus redes sociales una serie de instantáneas en la playa, que en poco tiempo se convirtieron en tendencia y demostraron que dedica una buena parte de su tiempo al ejercicio y cuidado de su condición corporal.

"Life is a sequence of moments all call now" fue la frase con la que Ángel acompañó las imágenes que le han dado la vuelta a internet. En las fotografías se puede ver al deportista muy sonriente en la playa, mientras los rayos del sol chocan con su tonificado cuerpo. Aunque tiene un rostro encantador, fue su abdomen el que llevó todos los halagos, pues luce firme y en especial, definido.

Parece que el exfutbolista se mantiene en forma, pues a los 45 años tiene un aspecto físico envidiable, tanto así que una recordada figura del balompié, se tomó el tiempo de hacerle saber que su belleza es difícil de igualar. "Uno si se ve muy feo al lado de este man", escribió René Higuita en el post de Instagram que alcanzó más de 16.000 me gusta.

Al igual que el reconocido deportista, muchos usuarios de redes se animaron a elogiar a Juan Pablo Ángel pero no solo por su aspecto, sino también por su talento con la pelota. "Vos sos un ejemplo de disciplina y obvio fuiste un goleador impresionante", "mi amor platónico", "qué hermosura de hombre", "ídolo, cómo olvidar esos fines de semana madrugando a ver tus goles con el Aston Villa", "lo más lindo que he visto", fueron algunas de las reacciones que generaron las sexis instantáneas.