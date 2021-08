Jessi Uribe rompe el silencio y responde a crítica de seguidora sobre su cuerpo

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe no para de generar comentarios en sus redes sociales, luego de someterse a una liposucción a inicios del año 2020 bajando 14 kilos, el artista no dudó en compartir su nuevo aspecto en redes sociales recibiendo cientos de halagos por su atractiva figura, al igual que otras opiniones de internautas criticándolo por el cambio y por no mantenerse en el peso ideal.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram un usuario comentó “esa ‘lipo’ se perdió”, ante esto Uribe rompió el silencio y de una forma bastante particular y amigable respondió: “se perdieron muchas cosas en la pandemia, pero soy feliz”.

Y es que no es la primera vez que al intérprete de ‘Dulce pecado’ le hacen este tipo de comentarios, pues a inicios de 2021 compartió un post acompañado de un texto bastante emotivo explicando que sufría de ansiedad por la comida, algo bastante difícil para él, pero que con amor y la disciplina que ha demostrado puede seguir adelante.

“Muchos me han escrito “se perdió la plática”, pero esos no tienen ni idea de los que sufrimos de ansiedad. Los que me conocen saben que he sufrido mucho porque soy muy ansioso por la comida y siempre caigo”, escribió Uribe en su momento.

“No voy a echar para atrás algo que me ha costado tanto, lo verán. Como siempre digo ya quiero tener un cuerpo bien “chimbita” para andar sin camisa por todos lados”, agregó junto a emojis de risas.

Con esto el artista demuestra una vez más que el cuerpo no es lo que hace a las personas, que con actitud y disciplina podrá salir adelante, así como lo compartió en sus redes con una fotografía en el gimnasio acompañada de la frase "recargando", donde varios fanáticos lo apoyaron resaltando su belleza, sin importar como cambie su aspecto físico e incluso le brindaron algunos consejos.

“Hermoso”, “man, ajústese en la comida y resultados más rápido”, “mejor dicho recargándose para seguir rompiendo” y “la disciplina es lo importante estemos donde estemos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en la publicación.