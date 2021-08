Los “rulitos” de Andrés Cepeda fueron el plus para que Italo de La Voz Kids lo eligiera

Italo Benjamín es un venezolano que vive hace 5 años en Duitama, Boyacá; con el apoyo de su mamá, quien es cantante y docente de música, aprendió a explotar su voz y a sus 10 años se enfrentó al diamante de La Voz Kids , donde brilló al interpretar ‘América’.

Jesús Navarro fue el primero en dar vuelta y luego de unos segundos Andrés Cepeda , por lo que ambos artistas mostraron sus mejores tácticas de convencimiento para que Italo se uniera a sus equipos.

El participante resaltó que su música favorita es la ranchera y su artista preferido es Pedro Fernández, por lo que Jesús se comprometió con contactar al artista, quien es su amigo, para que le dé algunos consejos. Sin embargo, su estrategia no convenció a Italo.

Antes de dar su respuesta, el menor afirmó que Jesús sería buena elección porque ha escuchado una de sus canciones que le gusta mucho, mientras que Cepeda le llamó la atención por sus “rulitos”, pues no ha escuchado ninguno de sus temas.

“Cepeda, no he escuchado canciones de él, pero me gustan sus rulitos, también tengo un amigo que tiene rulitos”, señaló el venezolano antes de escoger a Cepeda como entrenador.

Durante la intervención del concursante, Natalia Jiménez se declaró su fan gracias a las divertidas razones que dio para su elección. Incluso, entre risas, se levantó a darle apoyo a su colega Navarro, quien quedó sorprendido y triste.

