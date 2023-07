Jenny López confirmó su relación con Jhonny Rivera y dio detalles de cómo inició el romance

Desde hace un tiempo se han venido rumorando varias cosas sobre la vida amorosa de Jhonny Rivera , especialmente porque muchos de sus fanáticos no podían creer que estuviese soltero. Es por ello que Jenny López, su actual pareja, quiso romper el silencio y no solo confirmar su relación, sino aclarar las falsedades que han habido alrededor.

A través de sus redes sociales, la cantante dijo que iba a responder a uno de los cuestionamientos que más le han hecho en los últimos días para, sin darle vueltas, aceptar que sí tiene un noviazgo con el artista popular y luego mencionar que iba a dar a conocer todos los detalles de cómo inició todo.

Te puede interesar: ¡En exclusiva!: Jhonny Rivera revela su verdadera edad en medio de una celebración por todo lo alto

"Yo desde hace muchos años canto, desde que soy una niña me dedico a la música. Me acuerdo que cuando tenía 16 años, Jhonny cantó en La Independencia Tambo en el Cauca y ahí le pedimos la oportunidad para cantar juntos 'Empezar desde cero', pero yo en ese momento ni siquiera hablé con él", relató Jenny López.

La joven aseguró que siempre buscaba la oportunidad de ir a sus conciertos cuando eran por el Valle para que su papá la pudiera llevar y tener el chance de cantar en el escenario.

Conoce más: Fanático de Jhonny Rivera se tatuó el nombre del artista y aseguran que fue para pedirle dinero

Publicidad

Durante todo el inicio de su relato dejó muy en claro que su padre fue quien finalmente tuvo el número del cantante y que ella no se hablaba directamente con él o fuera de los escenarios. Tras algunas presentaciones junts, la joven se incorporó a este equipo de trabajo y le hacía coros a Jhonny Rivera.

No obstante, resaltó que tras un detalle que él tuvo el día de su cumpleaños, en el cual ella pensó que no iba a celebrar dado que estaba lejos de su familia, ella quedó agradecida y fascinada, pero por respeto, y porque no sentía que fuese recíproco, se guardó esos sentimientos y los mantuvo al margen.

Lee también: Jhonny Rivera sorprendió a un miembro de su agrupación con un "costoso" regalo de Navidad

Fue hasta cuando ella cumplió sus 20 años que Jhonny Rivera tomó la decisión de aceptarle que sentía una atracción y en ese momento decidieron iniciar su noviazgo. "Hemos querido mantener todo muy al margen porque como hay gente linda y respetuosa también hay unos que no".

Publicidad

Durante todo el video fue posible ver a Jenny López con una polo blanca en la cual es posible leer el nombre de Jhonny Rivera, mientras que en su tono de voz se le vio bastante tranquila. Ante esto, los fanáticos de los cantantes se mostraron felices de que hayan hecho esto oficial.