Jamie Lee Curtis sorprendió con un beso a Michelle Yeoh en los SAG Awards 2023

La edición número 29 de los SAG Awards 2023 se realizó el 26 de febrero en el Fairmont Century Plaza en Century City, California; recinto donde las personalidades más icónicas de Hollywood se reunieron para destacar los mejores trabajos actorales, cinematográficos y televisivos de la industria.

En medio de la ceremonia de premiación, la actriz Jamie Lee Curtis sorprendió a Michelle Yeoh, una de sus colegas, pero también, a todos los presentes, después de ser nombrada como ganadora en la categoría de 'Mejor actriz de reparto' gracias a su participación en la película 'Todo en todas partes al mismo tiempo'. Antes de subir por la estatuilla, abrazó a Yeoh y con emoción le dio un beso en la boca.

Te puede interesar: Brendan Fraser recibió, con la voz entrecortada y lágrimas, el premio a mejor actor en los SAG 2023

Después de esta celebración que ha sido compartida en las redes sociales por sus seguidores , la actriz de 64 años se tomó el escenario para agradecer este reconocimiento: "Mis padres eran actores y me casé con un actor. Me encantan los actores. Me encanta actuar. Me encanta el trabajo que hacemos. Me encanta ser parte de un equipo. Me encanta ser parte de un elenco. Me encanta lo que hacemos entre nosotros: es un trabajo tan hermoso".

Por su parte, Michelle Yeoh, también fue premiada por su personaje en 'Everything Everywhere All at Once', donde compartió set de grabación junto a Jamie Lee Curtis, Jonathan Ke Quan, James Hong, Stephanie Hsu, Jenny Slate, entre otros. La actriz ofreció a todas las niñas y mujeres un discurso motivador.

Publicidad

"Esto no es solo para mi. También es para todas las niñas que se parecen a mi. Gracias por darme un asiento en este atril porque muchos de nosotros necesitamos esto. Queremos que nos vean, queremos que nos escuchen, y esta noche nos han demostrado que es posible, estoy agradecida. Y ¡mi madre que estará eternamente agradecida!": concluyó Yeoh sobre la tarima.

Mira también: Premios Óscar 2023: tendrá un 'equipo de crisis' tras lo sucedido con Will Smith y Chris Rock

'Todo en todas partes al mismo tiempo' es la cinta que protagonizaron Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh, película que arrasó en los Premios anuales del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA). El equipo de esta comedia dramática se llevó el premio a 'Mejor Película' del gremio de productores de Hollywood, 'Mejor actriz protagonista', 'Mejor actriz de reparto en una película', Mejor actor de reparto en una película' y 'Mejor reparto en una película'.