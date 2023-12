J Balvin se sinceró y explicó por qué nunca respondió a las indirectas de Bad Bunny y Residente

J Balvin es uno de los cantantes colombianos más reconocidos internacionalmente, el cantante lleva unos meses en medio de una pausa, sin embargo, antes de que esto sucediera, estaba inmerso en polémicas con varios intérpretes.

Uno de ellos fue Christian Nodal, seguido por Residente y finalmente Bad Bunny, por eso, ahora aprovechó sus redes sociales para enviarle un mensaje a sus seguidores y aclarar qué fue lo que sucedió y por qué nunca le respondió a ninguno de estos artistas.

Lo primero en lo que hizo énfasis fue en agradecerle “a los reales, a quienes no se fueron cuando llegó la tormenta” y continuó diciendo que esas “tiraderas” no son lo suyo y siempre sintió que no valía la pena responder a esto.

El paisa comentó también que los valores y la ética personal son más importantes que el negocio, por lo que él “no está para circos y cosas que no son su vida”, posteriormente, volvió a agradecer a sus seguidores y a quienes no hicieron caso de esa “falsa narrativa”.

Al referirse a Bad Bunny y la indirecta en la que le dijo que era amigo de todo el mundo, José contestó: “Y yo no soy amigo de todo el mundo, soy amigo del que se lo merezca, el resto son colegas y gente pasajera, son transferencias, no son reales, me quedo con lo que soy, José hasta la muerte”.

Otro de los temas que tocó fue que no se comparará con ningún músico, pues no hay necesidad y él sabe lo que ha realizado a lo largo de su carrera, sobre el tema dijo: “Sé lo que hice y haré por el movimiento en Colombia, eso no me lo quita nadie, sé lo que he hecho por el cambio y la globalización de nuestra música en el mundo”.

Por otro lado, habló sobre la comunidad latina y comentó que se toma este tema de manera muy personal, pues “no nos daban el lugar que nos merecíamos y ahora sí (…) todo eso viene de atrás, de Daddy Yankee y los que han pavimentado el camino para nosotros”.

El autor de ‘Colores’ aseguró que ahora regresará con toda la intención de abrir más puertas en temas como moda, creatividad, negocios y “vueltas sociales” que nunca ha compartido ni ha dicho, pero que se sabrán en algún momento.

“Yo tomé la decisión de irme por un tiempo, de apagarme, pero también de prenderme porque sé las capacidades que tengo y que puedo reinventarme como lo he hecho en los últimos 15 años”, reveló en sus historias.