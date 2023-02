Iván Lalinde compartió con sus seguidores la tierna despedida que tuvo con su madre

Iván Lalinde se ha dado a conocer no solo por su gran labor como presentador, sino también por esa alegría que lo caracteriza, algo que ha cambiado un poco desde la muerte de su mamá. Sin embargo, ha usado sus redes sociales para recordarla y mostrar sus últimos momentos junto a ella.

Por eso, por medio de su cuenta de TikTok, publicó un video en el que se le ve su madre días antes de que ella muriera. Todo se dio debido a un viaje que él realizó en la ciudad de Medellín por trabajo y aprovechó para ir a saludarla.

En el post se puede ver cómo él llegaba a despedirse de ella, quien en ese momento se encontraba dormida, pero al escucharlo se despertó para decirle 'Chao mijo' y le dio su bendición. En la descripción del video escribió unas palabras: "el 13 de diciembre fui a Medellín en la tarde, un viaje de trabajo… Tenía pocos minutos para pasar por la casa de la mamá a saludarla y darle un abrazo".

"Estaba en plena siesta, me le arrunché y le dije lo que siempre le dije: ¡TE AMOOO! Ese día nos despedimos... Ella entre sueños me dio la bendición y me dio su amor, 9 días después... se fue, se fue con Dios", relató Iván Lalinde.

@ivanlalindeg El 13 de diciembre fui a Medellín en la tarde, un viaje de trabajo. Tenía pocos minutos para pasar por la casa de la mamá a saludarla y darle un abrazoteeee. Aunque doña Tere estaba en plena siesta, me le arrunché y le dije lo que siempre le dije: TE AMOOO!❤️ Ese día nos despedimos. Ella entre sueños me dio la bendición y me dio su amor😊 9 días después... se fue, se fue con Dios. Con su Dios, con mi Dios. ADIOS MÁ. Esa fue mi despedida. 9 días después

El video se ha vuelto tendencia en dicha plataforma, donde ha recibido comentarios de apoyo y admiración por parte de sus seguidores que dejan mensajes de cariño para él y su mamá, entre los cuales se pueden encontrar: "que Dios la tenga en su santa gloria y a Iván que Dios lo bendiga".

"Después de ese día, ya no puedo ver nada de Iván porque lloro... El amor se demuestra y esto va más allá de las palabras", "Gracias al cielo por esos momentos inolvidables y esa paz interior tuya que transmites a todos tus seguidores", "Que bendición haber estado con ella y tener la dicha de compartir, su alma permanece intacta", son algunas de las palabras que le dejaron al periodista.

Iván Lalinde ha utilizado su cuenta personal de Instagram para hablar sobre cómo ha sido para él manejar el duelo y de cómo es importante que las personas que están pasando por la misma situación de él puedan encontrar la paz, también informó que dará una charla sobre el tema el 21 de marzo.