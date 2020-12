"Han sido días de mucho dolor": Nanis Ochoa reaparece en redes sociales con duro relato

Luego del nacimiento prematuro de Francesca , la hija de Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete , la modelo quedó muy delicada de salud e internada en la unidad de cuidados intensivos, en donde no presentaba ninguna evolución, al igual que su bebé, por lo que el pronóstico de ambas ha sido preocupante, según se ha informado en dos comunicados dirigidos a amigos y medios de comunicación.

Recientemente, después de más de 8 días en la UCI, Nanis se pronunció con un doloroso mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que contó que le dio “preeclampsia severa, síndrome de hellp y código rojo en la cesárea por shock hemorrágico”. Además, que le realizaron transfusión de sangre y no pudo ver a su bebé luego del parto.

“Ya no tengo espacio en mis brazos donde más puedan chuzar, me han tenido con cánula en cada brazo, sonda en la vejiga, oxígeno, no me he podido mover, me han bañado en la cama, pero lo más doloroso fue no poder ir a conocer a mi hija hasta 4 días después de que naciera. Que impotencia y que vacío. Sentí que me la arrebataron y no pude hacer nada”, escribió la modelo en su publicación.

Finalmente, Nanis Ochoa expresó que su pequeña Francesca “es una guerrera” y aprovechó para agradecerles a todas las personas que le han enviado mensajes y muchas oraciones.

“Nosotras seguimos internadas esperando alguna evolución, tengo mi fe puesta en Dios”, puntualizó la famosa.