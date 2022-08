¿Gran cambio? Hija de Andrea Valdiri cortó su cabello y así quedó su nuevo look

La creadora de contenido y también bailarina Andrea Valdiri siempre ha mostrado con orgullo su faceta como mamá. Sus hijas Isabella y Adhara Valdiri tienen perfiles en Instagram, los cuales son manejados por su madre, quien siempre publica momentos importantes de su vida en compañía de sus hijas, y su esposo el también creador de contenido Felipe Saruma.

A través de sus redes sociales, la barranquillera compartió con sus seguidores un nuevo corte de cabello, el cual fue para celebrar su cumpleaños, anunciando también que su hija mayor Isabella tendría próximamente un cambio de look.

Así como lo anticipó, la creadora de contenido mostró, por medio de sus historias de Instagram, cómo fue todo el proceso en el que la pequeña se sometió a un corte que era bastante significativo para ambas. 'La Valdiri' mencionó que era la primera vez que otra persona diferente a ella le cortaba el cabello a su hija.

Por el lado de Isabella, la hija de la influenciadora comentó que las razones por las que cambió su look eran para estar más cómoda a la hora de realizar prácticas de natación y de fútbol. “Es para que se me haga más fácil. La natación porque cuando no traigo gorro se me pega todo el pelo a la cara y fútbol, pues solamente para hacerme un moñito”.

Con entusiasmo Andrea Valdiri bromeó con la especialista en corte estilo bob y técnica balayage, Any Escudero, quien estuvo a cargo del proceso y transformación del look de Isabella quien también se vio feliz por su cambio de estilo.

Los seguidores tanto de la barranquillera como de su hija comentaron en el perfil de la pequeña: “Hermosa se parece mucho a su madre”, “Mona hermosa quedaste bella, te pareces mucho a tu madre bella bendiciones”, "Divina mi hija quiere ese corte de cabello", "Hermosa niña. Aplaudo a tu mami... Por mantenerte siempre niña", entre muchos más.