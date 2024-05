Giovanny Ayala reveló la cifra que Ciro Quiñones le había pedido para el remix de su canción

La pelea entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñones sigue latente y los artistas continúan en un juego de ataque y respuesta, en el que han confesado detalles personales y no se han medido con respecto al impacto de sus palabras con el objetivo de demostrar su punto de vista.

En esta oportunidad, el intérprete de 'Se la robé y me la robaron' volvió a comentar las declaraciones hechas por su colega, a quien tildó de desagradecido y dio más detalles de lo ocurrido por e remix de 'Regalada sales cara'.

Te puede interesar: Giovanny Ayala rememora aquello que atravesó durante el servicio militar a sus 15 años

Giovanny Ayala involucró a los padres de Ciro Quiñones

Por medio de un video, el cantante exaltó que se siente indignado por lo dicho por el artista popular, especialmente porque cuando le dio la mano, según él, fue sin querer buscar algo para él: "yo fui el que le di la mano en su momento a un ser humano (...) lo hice sin ningún interés. Dios y los papás de él sabían que yo lo hice sin ningún objetivo. Oiga, qué boca tan sucia".

Frente a esto, varios de sus seguidores se sintieron impactados al escuchar cómo involucró a la familia de Ciro, ya que consideraron que no era necesario siquiera mencionarlo, pero Giovanny no quiso obviar este punto y recalcar que lo ve como alguien muy desagradecido.

Lee también: Critican a Giovanny Ayala por pedirle matrimonio a su novia con el anillo dentro de un "corrientazo"

Publicidad

A su vez, el cantante considera que cuando su colega se acerca a los medios de comunicación para seguir dando declaraciones al respecto él, de cierta manera, lo sigue ayudando para obtener más reconocimiento e interacciones en las redes sociales.

"Ciro, acá hay éxitos, hay música. No me genere controversia, sea una persona agradecida", fue lo que exaltó Ayala, quien sonó con un tono de querer cortar con esta polémica, en la cual los dos han llevado todo al límite.

Publicidad

Giovanny Ayala reveló cuánto dinero pidió Ciro Quiñones

Asimismo, el cantante se atrevió a dar la cifra de lo que Ciro Quiñones, su equipo y Rafa Muñoz le pidieron para que el remix de 'Regalada sales cara' saliera adelante: fue un total de 60 millones de pesos.

Conoce más: Giovanny Ayala revela en La Red si prefiere a las mujeres bonitas o a las inteligentes

"No les pidió a estos locos que están pasando por un buen momento. Yo les respeto y admiro", añadió Giovanny Ayala, quien reflejó la incomodidad que esto le dio, pues esperaba que no solo no le cobrara nada, sino que además le permitiera que sus hijos estuvieran en este.

Para finalizar su mensaje, el artista concluyó diciendo: "el mundo da muchas vueltas. Yo no tengo más palabras para usted, hermano, ahí le mando la respuesta con todo el amor, cariño y respeto". ¿Con esto demuestra que la pelea, por su parte, se terminó?