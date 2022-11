Fanáticos de Shakira defienden a la cantante tras imágenes con su entrenador de surf

Definitivamente, esta se ha convertido en una época en la que Shakira se ha vuelto a posicionar en los principales titulares alrededor del mundo y en la que cualquier aspecto de su vida llama la atención de millones de sus fanáticos.

El resurgir de su carrera ha iniciado de la mejor forma, pues no solo estrenó el exitoso sencillo 'Monotonía', en el cual habla sobre su reciente separación de Gerard Piqué , sino que se volvió la cara de una lujosa marca de moda. A su vez, se ha dado a conocer que uno de sus objetivos al regresar a Miami es darle una mayor importancia a su música.

No obstante, su situación sentimental no deja de ser algo relevante para sus fanáticos, quienes están al tanto de lo que ocurra tanto con su separación del español como con la persona que pueda ganarse nuevamente la llave de su corazón.

Recientemente, se dieron a conocer más imágenes de la cantante con su joven instructor de surf, quien se ha llevado varias miradas debido a su gran atractivo, por lo que usuarios en redes sociales no descartan que él pueda llamar la atención de la colombiana.

Con registros exclusivos del programa El Gordo y la Flaca, fue posible captar a la artista en las playas de Cantabria en compañía de sus hijos, Sasha y Milán, su hermano y del instructor. En estas, se nota que ambos se llevan bastante bien y que Shakira disfruta practicar este deporte.

No obstante, las insinuaciones de los periodistas generaron bastantes molestias en los fanáticos de la cantante, quienes aseguran que estas no plasman algo más allá de una amistad y que sus intenciones son hacerla quedar mal y no dejarla disfrutar de su soltería en medio de un difícil proceso.

"Me parece que se pasaron con eso, ahora Shak no puede estar feliz porque ya dicen que se enamoró de ese chico", "Qué periodista tan malintencionado con sus comentarios", "No entiendo el motivo de especulación de que andan saliendo", "Todos tenemos derecho a tener amigos", "No lo creo y no tendría nada de malo, pero si Shakira se hace acompañar de sus hijos y su hermano, para nada puedo creer que ande de romance", fueron algunos de los comentarios.