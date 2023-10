Evaluna tuvo duras críticas por su disfraz de Halloween y no precisamente por mostrar de más

Evaluna Montaner es una de las artistas con más ojos puestos encima en el mundo del entretenimiento hispanoamericano, dado que tanto ella como su familia han sido blanco de muchas críticas por su estilo de vida, sus opiniones y su forma de ver las relaciones. No obstante, la cantante y su esposo, Camilo Echeverry , han generado diversas controversias por causa de su manera de actuar o la forma como expresan sus sentimientos.

Esto ha hecho que los artistas sean tendencia en las redes sociales y que se hable mucho acerca de ellos, debido a que cualquier publicación, comentario o evento es puesto en tela de juicio, algo de lo que no se salvó su disfraz para celebrar este Halloween.

Te puede interesar: Evaluna le envió inspirador mensaje a todas sus seguidoras gracias a Camilo

Para nadie es un secreto que la familia Montaner ha dejado en claro, en diversas ocasiones, que son cristianos, tanto que algunas de sus canciones son dedicadas a Dios, lo cual ha hecho que los critiquen ya sea por su religión como por la manera de vivirla, pues tristemente nunca logran complacer a sus fanáticos, lo que los ha llevado a optar por ignorar estos mensajes negativos y seguir viviendo a su estilo.

En este cierre de octubre, Evaluna Montaner publicó una serie de fotografías en las que se le puede ver con su disfraz de Halloween, el cual era de una vaca, y en las que estaba en compañía de sus amigos más cercanos, hasta de Índigo, a quien se le vio amamantando en una de las imágenes, sin embargo, estas no fueron del mayor agrado para una gran parte de sus seguidores.

Conoce más: Camilo confesó que su relación con Evaluna ha pasado momentos muy complicados

Publicidad

"¿Sos cristiana y festejás Halloween? Hipocresía total", "El mes de octubre, es un mes que no debería de festejarse para quienes conocen la real historia a lo que conlleva estos cultos, por ello, nosotros los cristianos, no debemos dejarnos llevar por las cosas mundanas", "La verdad, muy feo testimonio el tuyo", "Los hijos de Dios son luz, no tinieblas. No festejamos el Halloween, eso son brujerías del diablo", "Igual me decepcionó, creí que era la familia perfecta y un ejemplo a seguir en la vida cristiana, pero nada es como se ve", "¡Procedo a dejar de seguir! Tenemos que ser radicales con las cosas de las tinieblas", fueron algunos de los duros comentarios.

Todo esto hizo que muchos usuarios en redes sociales aseguraran que ella no es una verdadera cristiana, pues está disfrutando de una fecha que es altamente rechazada por esta religión y que ya no representa estos valores.

Lee también: Camilo Echeverry le dedica a su esposa Evaluna Montaner tierno mensaje pidiéndole un segundo bebé

Ante esta lluvia de críticas, ni Evaluna Montaner ni Camilo Echeverry han dado comentarios al respecto, aunque tampoco se espera que lo hagan, puesto que recientemente han demostrado que no se desgastan tratando de darles explicaciones a personas desconocidas.