Evaluna publicó una serie de instantáneas y sus seguidores estallan: “por favor dejen de criticar”

Evaluna ya suma un poco más de 21 millones de seguidores atentos a cada detalle de su vida, incluyendo su familia, esposo e hija, a quienes presume frecuentemente en sus redes sociales, especialmente en Instagram.

Lo cierto es que cada una de sus publicaciones es comentada por miles de personas , no obstante, un número considerable de estos mensajes no es completamente positivo y precisamente esto es lo que la ha convertido en tendencia.

Conoce más: Evaluna tuvo duras críticas por su disfraz de Halloween y no precisamente por mostrar de más

Y es que la joven publicó una serie de fotografías en Madrid, allí muestra a su esposo, el papá de su hija y también cantante, Camilo Echeverry, con la pequeña sobre sus hombros, pero la forma en la que fue captada la foto, parece que no les gustó a algunos.

Como es usual, a la pequeña Índigo no se le ve el rostro , situación que sigue molestando a los fanáticos de los artistas, quienes no dejan pasar este detalle en cada una de las oportunidades que tienen y hacen críticas al respecto.

Publicidad

“¿Por qué ocultas tanto a tu hija?”, “Que tiene esa pegadiza que no muestran la cara. Tanto complique, mejor no muestren nada que no hace falta”, “¿Para qué rompieron tanto durante el embarazo? ¿Para no mostrar la cara de la niña?”, dicen algunos de los comentarios.

Por otro lado, Evaluna también ha recibido muchas observaciones debido a la última publicación del mismo carrusel. Allí aparece en ropa interior, con lencería de color negro y verde neón, la instantánea está tomada a través de un espejo y desde una distancia considerable.

Más de uno decidió hacerle zoom a la imagen y así como hay muchos que halagan a la joven por su figura y belleza, otros hacen duras críticas sobre la forma en la que está mostrando su cuerpo, pues afirman que siempre ha sido muy religiosa y, según ellos, esta no sería una manera de demostrarlo.

Publicidad

“Que ganas de enseñar tiene la hija de Dios”, “El papá se va a desmayar cuando vea esta foto”, se puede leer en la publicación, sin embargo, también hay quienes la defienden y les piden a otros dejar los mensajes negativos de lado.

“Wow la última fotoooo🔥”,”¡Por favor dejen de criticar!”, “Al que no le guste que no la siga y que no vea sus publicaciones. Así de fácil…”, “No me gusta ni ver los comentarios por tanta gente metiche”.