“¡Estoy desesperada!”: La Segura se pronuncia frente a su estado de salud

Tras varios días de ausencia, Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’ , expresó a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram la razón de su inactividad en redes, la cual preocupó a sus miles de fans.

Se trata de una inflamación en sus terminaciones nerviosas, la cual se concentran en su talón y que ya excedió los límites, lo que ha puesto a la creadora de contenido en total reposo sin señales de pronta recuperación. Tanto así, que en las últimas horas se conoció que tuvo que pasar la noche en la clínica.

“Se los juro que no quisiera ni aparecer”, así comenzó diciendo la colombiana en sus historias, al parecer no han sido días fáciles para Natalia. Un daño medular provocado por un accidente de impacto de bala hace casi 9 años, como ella misma lo ha anunciado públicamente, es la consecuencia que la tiene en esta situación, claramente un ‘Daño irreversible’.

Según explica, el exceso de trabajo, la fuerte carga emocional, permanecer en una misma posición durante mucho tiempo y demás aspectos físicos, son factores a los cuales no puede exponerse muy seguido, puesto que después de casi quedar completamente inválida, es posible sufrir de una recaída, atentado contra la estabilidad y movimiento de su cuerpo. No obstante, La Segura debe de seguir una serie de recomendaciones médicas al ‘pie de la letra’.

“Por más medicamentos, inyecciones, masajes y tratamiento que he tenido, nada que me mejoro”, mencionó Natalia horas antes de tener que irse de urgencia a un centro médico..."Y terminó donde no quería terminar", comenta medio dormida la famosa, que se encontraba dentro de un cubículo y en cama, acompañada por su mano derecha y manager, Isabel León.

Seguidores y amigos de la influencer se han pronunciado en pro de la recuperación de La Segura, según se muestran en los últimos comentarios de su contenido publicado en las plataformas digitales. Por otro lado, se siguen esperando noticias de su actual diagnóstico y estado de salud.

Mira aquí las declaraciones propias de la Natalia en redes sociales: