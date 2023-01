“Quedé inválida”, la dolorosa experiencia que tuvo ‘La Segura’

Natalia Segura, conocida en redes sociales como ‘La Segura’,a través de su canal de YouTube, en las últimas horas reveló una dolorosa historia que conmovió a sus seguidores, y que espera pueda “ayudar a millones de personas”.

Según la instagramer el 23 de noviembre de 2013, hace cinco años, fue víctima de dos impactos de bala que llegaron a su columna cuando se dirigió por su automóvil, el cual estaba parqueado a unos metros del puesto de comidas rápidas que tenía en ese momento.

“Eran las ocho de la noche cuando de la nada recibí dos impactos de bala, recuerdo que empecé a llorar y a llorar, y le dije al trabajador que me acompaño que por favor le dijera a mi mamá que la amaba mucho”, señaló Natalia Segura.

En medio de la angustia y adrenalina que sentía, Natalia apagó el carro, pero con lo que no contaba era que, al abrir la puerta del carro, su cuerpo no iba a reaccionar y que no podría caminar ni sentir sus pies.

“Entre en shock, empecé a gritar como una loca, grite que me ayudaran, vino un señor de la panadería que ya me conocía, y bajo el escalón, abrió la puerta, me cargo y me llevo al hospital”.

Después de eso, indicó que los médicos le dijeron que ella nunca más volvería a caminar, pero que asistió por más de 4 años a terapias, y con disciplina e intento tras intento, volvió a caminar.

“Este vídeo se lo quiero dedicar especialmente a aquellas personitas que están pasando por un momento muy difícil como el que yo pasé. Después de que los médicos me aseguraron que no podía volver a caminar, Dios tenía otros planes para mí, así que tengan no pierdan las esperanzas y tengan mucha fe porque Dios tiene un plan para todos”, puntualizó la influencer tras la publicación de su video.

