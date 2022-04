¡Está encartada! Andrea Valdiri no sabe qué hacer con lo que sobró de su torta nupcial de 2 metros

Andrea Valdiri y Felipe Saruma , creadores de contenido digital, se llevaron todas las miradas tras contraer matrimonio en la que fue catalogada como la boda del año en el entretenimiento colombiano.

Como era de esperar, el festejo se fue por todo lo alto y siguió los estándares habituales de la pareja, pues es sabido que disfrutan de las excentricidades, especialmente la bailarina.

Definitivamente, uno de los elementos que más llamó la atención durante la boda fue la enorme torta que hacía parte de una de las mesas, ya que no solamente fue considerada una de obra de arte, ya que contenía una gran cantidad de detalles, sino que además su tamaño dejó a más de uno con la boca abierta, pues tenía dos metros de altura.

Luego de que la celebración terminó fue momento de volver a la realidad, en la que la barranquillera notó la gran cantidad de excedentes que quedaron de su ponqué, por lo que compartió su sorpresa con todos sus seguidores a través de un cómico video en sus historias de Instagram. "No, no puede ser, dos años comiendo pudín señores. No y ahora, ¿qué vamos a hacer?", comentó en medio de carcajadas.

Una a una fue mostrando las secciones que nadie se había comido. Curiosamente, en ese instante, una persona entró con una especie de carrito en el que traía aún más parte, por lo que su preocupación y risas aumentaron: "nena, llévale a mi bisabuela, a la tataranieta, al vecino".

En sus historias de Instagram, compartió una foto en la que es posible verla alrededor de varias secciones de la torta, unas con masa negra y otras con blanca, y comiendo un poco mientras que de fondo suena una canción que hizo parte de la recordada película 'Matilda', para así hacer referencia al personaje de Bruce Bolaños, quien es obligado a comer un enorme ponqué de chocolate.

Debido a que invitó a sus seguidores a que le pusieran un título a esa cómica imagen, las redes sociales no dudaron en hacer su magia y crear varios memes, de los cuales algunos fueron compartidos por la bailarina.