Érika Zapata asegura que este es el momento más humilde que ha vivido con un hombre

Érika Zapata ha sabido ganarse el corazón de los colombianos, quienes cada vez la admiran más por el tipo de periodismo que realiza en Noticias Caracol, dado que ha dejado su propia marca en sus informes, los cuales han llegado a ser virales en redes sociales, en donde los usuarios han expresado la manera como se identifican con ella.

Su particularidad y lo que la ha llevado lejos es su autenticidad y el orgullo que siente por sus raíces, además de utilizar un lenguaje coloquial con la intención de que quienes la vean a través de la pantalla chica o las plataformas digitales puedan entender por completo la información y que les sea difícil olvidarla.

Es por ello que quisimos preguntarle por el momento más humilde que considera que ha vivido, por lo que Érika Zapata, en medio de risas, nos habla al respecto.

¿Cuál ha sido el momento más humilde de Érika Zapata?

Sin importar los comentarios que puedan dejar con respecto a esta particular historia que le sucedió, Érika Zapata recuerda una cita que tuvo con un hombre, con el cual ella estaba empezando a salir, en la que ni siquiera se imaginaba lo que iba a pasar.

El encuentro se dio en un restaurante, no obstante, no solo no pasó gran cosa, sino que el muchacho terminó yéndose con otra mujer que estaba en este sitio. Sin duda alguna, ella considera que no hay nadie que la supere con esta anécdota.

Momento incómodo que vivió Érika Zapata tras un informe:

Durante una entrevista con La Red , Érika Zapata confesó que nada la había afectado tanto como la vez en la que ella reveló que nunca había tenido novio y los hombres la empezaron a irrespetar en la calle, dado que se sentían con el poder molestarla, puesto que consideraban que ella estaba buscando a alguien de manera desesperada, cuando la realidad estaba bastante alejada de eso.

A su vez, a través de las redes sociales se empezaron a decir cosas falsas y fuertes sobre ella, como si pudiesen juzgar de su vida sin importar el tipo de cosas que decían. No obstante, la periodista de Noticias Caracol dejó en claro que su familia fue fundamental para superar este bache.