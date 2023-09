Epa Colombia vendió sus jeans a buen precio y el dinero recaudado lo destinó a una buena causa

Epa Colombia es una de las creadoras de contenido digital de Colombia que más divide opiniones, pues mientras es amada por unos, también genera sentimientos negativos en otro grupo de personas. Lo cierto es que la empresaria recientemente llamó la atención porque sacó sus "trapitos" a la calle para venderlos a muy buen precio.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 5 millones de seguidores. En el video se le logra ver en el interior del carro informando que va en camino al barrio 20 de julio para vender las prendas de su clóset que ya no está utilizando a tan solo 2.000 pesos.

"Lindas, se llegó el día por fin de regalar lo jeans, no, de regalarlos no, de venderlos a 2.000 pesos (...) Tú no lo vas a entender, me traje mi catre aquí al 20 de julio (...) Nada, por ahí las personas me estaban viendo '¿es la Epa, no es la Epa?' y yo '¿qué, linda?' me traje mucha ropa", explicó en medio de la grabación que ya recoge más de 50 mil 'me gusta'.

La venta resultó se todo un éxito, pues mientras algunos fanáticos se acercaban a tomar fotos, otros simplemente revisaban los pantalones de denim que estaban exhibidos para decidir cuál de ellos podían llevarse a su hogar.

Al finalizar, Daneidy Barrera tuvo que recoger los ganchos que resultaron en el suelo de la calle, pues el afán de la gente por quedarse con las prendas hizo que todo quedara desorganizado. Lo curioso del caso es que poco después, la empresaria de keratinas se fue directo a la Plaza de Bolívar, en donde tuvo la oportunidad de obsequiarle el dinero recaudado a una de las trabajadoras informales que estaban en la zona.