Ella sería la futbolista con la que Diana Celis le habría sido infiel a Epa Colombia

La transmisión en vivo entre Epa Colombia y Yina Calderón no ha dejado de dar material para hablar, ya que las empresarias hablaron sobre varios famosos en Colombia, revelando supuestas verdades y chismes sobre ellos, o cual ha desatado un sinfín de reacciones de todos los implicados.

No obstante, quien sí ha estado guardando silencio ha sido Diana Celis, quien también fue mencionada por las creadoras de contenido, dado que la dueña de las keratinas mencionó no solo que la había vuelto a demandar, sino que dio a conocer el nombre de la mujer con la que presuntamente le habría sido infiel.

Inicialmente, la empresaria dijo que su expareja la volvió a demandar por supuestamente haber iniciado junto a ella la marca Epa Colombia y haber construido 2500 millones de pesos colombianos. Ante la confesión, Barrera la calificó de “solapada”, ya que afirmó que quiere el 50% de las acciones de los bienes.

"A mí la gente acabándome, diciendo que Diana estuvo en el proceso, ningún la del proceso. Diana me montó primero cachos antes de yo haber estado con Karol", reveló la creadora de contenido.

Futbolista con la que Diana Celis habría engañado a Epa Colombia

En las declaraciones de la empresaria de las keratinas con respecto a la infidelidad de su anterior pareja, se dio a conocer el nombre de Liana Salazar, quien presuntamente habría entablado una relación con la también futbolista.

“Actualmente está en Millonarios y ellas salían desde 2020. Cuando en 2021 yo le 'pillé' la conversación de 'esta mañana la pasamos muy rico'. Diana fue la que me falló, yo no le pude perdonar eso”, mencionó Epa Colombia, quien quiso reafirmar que si ella hubiese sido tan mala como la pintan no habría llegado donde está.

De acuerdo a esta información dada por Epa Colombia, las jugadoras se habrían conocido cuando hicieron parte de Santa Fe, en donde Liana Salazar era la capitana y máxima referente. Además, para dicho año habría regresado al país, ya que tuvo un paso por China.

Diana Celis y la futbolista quedaron campeonas con el equipo cardenal en 2020, en el cual compartieron hasta mediados de 2021, ya que esta última se fue a jugar a Brasil, y volvieron a estar en la misma escuadra para 2023, al disputar la Copa Libertadores Femenina. En este momento, las dos hacen parte de la nómina de Millonarios F.C. Femenino.

Ni Diana Celis ni Liana Salazar han dado declaraciones sobre lo dicho por Epa Colombia, pues la supuesta tercera en discordia se encuentra disputando los Juegos Olímpicos de Francia 2024 con la Selección Colombia femenina.