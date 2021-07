Ella es Vero, la hermana de Madrid que genera suspiros en los amantes del Desafío The Box

Los Súper Humanos del Desafío The Box no son los únicos que se caracterizan por tener cuerpos esculturales y divertidas personalidades. En más de una ocasión, los hermanos, padres y hasta hijos de los participantes se han robado el protagonismo gracias a su apariencia física. Tal es el caso de la hermana de Madrid , quien ha logrado cautivar a los amantes del reality gracias a su belleza.

En diferentes oportunidades, Vero se ha tomado las plataformas digitales para apoyar a su hermana, mencionando que se siente orgullosa de verla cumplir sus sueños a través de las pantallas de Caracol Televisión. A pesar de que ese mensaje lo publicó justo cuando la desafiante había abandonado la competencia, la mujer sigue viéndola como una guerrera, sobretodo ahora que se encuentra en la recta final.

"Jamás olvides que tu vida es más grande que tus miedos, que tus fuerzas son mayores que tus dudas, aunque tu mente esté confundida, en tu corazón no siempre estará la respuesta. Lo que hoy es difícil, mañana será un TESORO", comentó en la red.

No obstante, lo que verdaderamente llamó la atención de los internautas es su estado físico, puesto que, a pesar de que no presume llevar un estilo de vida fitness, sí mantiene una figura escultural que no duda en lucir a través de fotografías que se encuentran disponibles en su cuenta personal de Instagram .

Diariamente, la mujer recibe comentarios por parte de sus seguidores que le recuerdan lo bella que es.

Publicidad

"Tienes quizás la sonrisa más hermosa que haya visto en mi vida", "vero cómo estás de bonita", "Vero es toda una mamasota, divina", "hermosa... la mujer más linda que yo haya visto", "linda como la luz del día", "hermosa mujer al igual que la hermana", "qué mujer más encantadora", "y tú mirada ni hablar, es súper dulce", son algunos mensajes que se leen en redes sociales.