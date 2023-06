Daniela Álvarez y Daniel Arenas fueron vistos en una iglesia de Miami, ¿fin a rumores de ruptura?

Daniela Álvarez y Daniel Arenas se habían consolidado como una de las parejas más queridas en la farándula nacional debido a los grandes gestos de amor que tenían y al apoyo que el actor le brindaba a la modelo. Aunque ambos han sido cuestionados en repetidas ocasiones por el estado de su noviazgo, no habían querido decir nada al respecto, sin embargo, un fan los encontró en la ciudad de Miami mientras se encontraban en una iglesia.

Te puede interesar: Por un gesto en vivo de Daniel Arenas, surgen rumores sobre posible ruptura con Daniela Álvarez

A la pareja se le pudo ver cogida de la mano, mientras un cura le hablaba. La imagen se volvió viral en redes sociales, donde sus seguidores comentaron que se debía tratar de una reconciliación por parte de ambos.

Los fans de los novios no tardaron en comentar dicha publicación, haciendo alusión a que les emocionó verlos juntos de nuevo: "Nunca han terminado sólo que no les gusta compartir en redes, en Miami cada rato los veo juntos", "Me alegra por ellos, uno tiene que ser consciente que nada ni nadie en la vida es perfecto", "buena decisión de mantener su relación alejada de las redes".

Sin embargo, las dudas de los internautas siguen estando presentes, debido a un gesto que hizo el actor en el programa Hoy Día debido a que, en medio de una dinámica, uno de los invitados mencionó que levantara la mano el que se encontrara con pareja. En dicho momento Daniel no hizo ningún gesto y se mostró un poco incomodo por dicho comentario.

Los rumores de separación empezaron luego de que en el mismo programa, donde es presentador Arenas, el colombiano se besara con su excompañera de set Adamari López , lo que causó una gran controversia en redes sociales.

Conoce más: Daniela Álvarez relató cómo ha sido para ella manejar la depresión y ansiedad en su vida

Luego de esto, Adamari y Daniel empezaron a recibir críticas por parte de la gente, pues hablaban sobre el hecho de que fue visto como una infidelidad por parte de él. Por esta razón, la actriz decidió hablar sobre el tema y aclaró que todo se trató de un monólogo que estaba ya escrito, dado que también solo era un asunto de trabajo.

El actor también pidió disculpas públicamente sobre lo sucedido, aclarando que no piensa volver a tocar el tema y que es algo que no tiene importancia para él: "Me disculpo con mi pareja, porque no es justo para ella verme a mí en mi posición de presentador, dándole así sea un pico a alguien entonces me disculpo porque me equivoqué".