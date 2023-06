Daniela Álvarez tuvo problema con su prótesis “lloré y me angustié”

Daniela Álvarez tuvo un momento muy complicado en Miami, después de que olvidara el cargador de su prótesis en Bogotá y tuviera que encontrar la manera de solucionar la situación, pues de esta manera no podría caminar , lo que la preocupó mucho.

Recordemos que la presentadora enfrentó un impresionante problema de salud durante la pandemia, a causa de una cirugía para extirpar una masa en su abdomen, sufrió una isquemia que finalmente causó que perdiera su pie y parte de su pierna izquierda, además de la posibilidad de mover al 100% el pie derecho.

Desde entonces, la también modelo se ha sometido a un gran número de terapias para mejorar y poco a poco ha logrado cambios significativos, así lo ha mostrado a través de sus redes sociales, en las que se ha convertido en una figura inspiradora.

Asimismo, desde el primer momento, ha recibido comentarios de aliento y admirando la manera en la que enfrentó los grandes cambios que ha tenido, pues es usual que se muestre resiliente y que con su experiencia ayude a otros a sobrepasar situaciones como la que le sucedió a ella.

No obstante, ahora se ha convertido en tema de conversación debido a lo contario. Y es que se mostró muy vulnerable a través de sus historias en Instagram, en donde cuenta con más de cuatro millones y medio de seguidores atentos a su vida.

Allí mostró un video en el que explicó que viajó a Miami y dejó el cargador de su prótesis en Colombia, por lo que se despertó y notó que esta no tenía carga. “Lloré y todo porque cuando se queda sin batería no puedo caminar”: fueron las palabras que le contó a sus seguidores.

Daniela aseguró que toda la situación fue un reto y mostró el momento justo en el que empezó a fallar su pierna, escribió que todo inició a las 9:00 am, pues su prótesis vibra y suena cuando ya no tiene carga, inicialmente no se preocupó y fue a buscar el cargador, pero luego descubrió que no lo llevaba.

Esta es la primera vez que le sucede y escribió también: “me angustié porque tampoco traje conmigo la silla de ruedas, la scooter, me dio nostalgia no tener mi pierna hoy”, la situación la limitó completamente, pero afortunadamente no duró tanto.

Y es que uno de sus amigos influenciadores le tendió la mano y llevó el cargador de sus prótesis para que ella lo pudiera usar y recuperara su pierna mientras que le envían el suyo desde Colombia, algo que, al parecer, se demorará menos de 24 horas.